Diễn tập khẩn nguy an ninh hàng không tại sân bay Pleiku

(GLO)- Sáng 10-6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức diễn tập khẩn nguy an ninh hàng không cấp cơ sở năm 2026 tại Cảng hàng không Pleiku.

Tham gia diễn tập có Đội An ninh hàng không Pleiku và cán bộ, nhân viên, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động tại Cảng hàng không Pleiku.

Quán triệt một số nội dung, nhiệm vụ cho lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: ĐVCC

Buổi diễn tập với tình huống giả định có 3 đối tượng vượt tường rào an ninh xâm nhập vào khu bay, mang theo hung khí và có hành vi phá hoại trang thiết bị, hạ tầng sân bay Pleiku.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy khẩn nguy Cảng hàng không Pleiku, Đội An ninh hàng không Pleiku đã hiệp đồng với các lực lượng có liên quan nhanh chóng xử lý tình huống, khống chế bắt giữ đối tượng, đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động bay.

Tình huống cán bộ Đội An ninh hàng không Pleiku khống chế đối tượng xâm nhập khu bay. Ảnh: ĐVCC

Buổi diễn tập được triển khai nghiêm túc, thiết thực, chuyên nghiệp, bám sát tình huống thực tế. Qua đó, tập trung nâng cao khả năng chỉ huy, phối hợp xử lý tình huống, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các vụ việc phức tạp phát sinh, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không tại Cảng hàng không Pleiku.

Thượng tá Bùi Bá Quát - Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng ban Chỉ huy diễn tập - cho biết: Thông qua diễn tập, Ban Chỉ huy khẩn nguy Cảng hàng không Pleiku tiếp tục rà soát phương án, quy chế phối hợp liên ngành, phân định trách nhiệm và quy trình xử lý nhanh các tình huống khẩn nguy an ninh, giữ vững an ninh trật tự.

Trong đó, lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trong đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng sau khi tiếp nhận toàn diện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không.