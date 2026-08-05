Kiểm tra bắn đạn thật tại Trường bắn Trung đoàn Bộ binh 739 từ ngày 6 đến 9-8

(GLO)- Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 6 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) vừa thông báo kế hoạch kiểm tra bắn đạn thật tại Trường bắn Trung đoàn Bộ binh 739 (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 6 sẽ tổ chức huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật nội dung bắn súng quân dụng đối với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc từ 5 giờ 30 phút đến 18 giờ các ngày 6, 7, 8 và 9-8 tại Trường bắn Trung đoàn Bộ binh 739 (trường bắn Suối Trầu).

Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 6 sẽ tổ chức huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật từ ngày 6 đến 9-8. Ảnh minh họa

Tọa độ địa điểm bắn đạn thật là 21022, phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt; phía Đông giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn và phía Tây giáp khu dân cư khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây.

Hướng bắn về phía Đông, từ khu vực Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 739 khoảng 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 6 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo rộng rãi đến cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người dân không đi lại, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường bắn trong thời gian diễn ra kiểm tra bắn đạn thật.