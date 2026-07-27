Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(GLO)- Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại Nhà truyền thống Công an tỉnh, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ lực lượng Công an tỉnh đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo và CBCS Công an tỉnh Gia Lai thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Quốc Hùng

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Qua hai cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, đã có 533 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai anh dũng hy sinh. Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng Công an tỉnh nguyện đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cùng ngày, Đoàn công tác Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh do Đại tá Trần Tiến Hải, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Đoàn công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Công Cường

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời nguyện tiếp nối truyền thống anh hùng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Các hoạt động dâng hoa, dâng hương nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai ôn lại truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức tiếp nối những giá trị cao đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.