Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước qua tăng trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 13/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Auckland (New Zealand) kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thành phố Auckland về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Auckland có Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Todd McClay; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Grahame Morton; Vụ trưởng Vụ Nam Á và Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Susannah Gordon; Trưởng Lễ tân, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Sarah Walsh; Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang và Phu nhân cùng một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro; hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon; hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee; chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí; dự và phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand-Việt Nam và Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand…

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên cùng nhìn lại những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước thông qua việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, qua đó phát huy hiệu quả các cơ chế trao đổi chính sách.

Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực thương mại-đầu tư, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 2 nước có những cơ hội hợp tác, đầu tư vào nhau.

Đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Chính phủ New Zealand dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản; xây dựng các mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp bền vững.

Hai bên nhất trí đưa giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, chuyên môn và kỹ năng đáp ứng giai đoạn phát triển mới; thúc đẩy các hãng hàng không của hai nước sớm mở đường bay thẳng để thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai nước, góp phần mở ra nhiều cơ hội giao lưu nhân dân, hợp tác mới, thực chất hơn và toàn diện hơn.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc. Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc thượng tôn pháp luật quốc tế ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước. Các văn kiện gồm Thỏa thuận thực thi về Hợp tác gìn giữ hòa bình giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng New Zealand và Lực lượng Quốc phòng New Zealand; Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Các ngành cơ bản New Zealand; Gói thỏa thuận về tiếp cận thị trường giữa Bộ Các ngành cơ bản New Zealand và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam; Thư về các khoản tài trợ được công bố: Sáng kiến CGIAR Asian Mega Deltas; Sáng kiến Nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu ASEAN.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand cùng thăm triển lãm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Fiona Pardington tại phòng triển lãm nghệ thuật đương đại Starkwhite. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước, góp phần tăng cường hiểu biết về văn hóa, lịch sử và con người New Zealand, đồng thời thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo hai nước đối với giao lưu văn hóa, nghệ thuật và kết nối nhân dân - một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ hữu nghị Việt Nam-New Zealand./.

Theo Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)