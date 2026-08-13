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Bà Lê Thị Thu Hương giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai

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ĐỨC HẢI
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(GLO)- Sáng 13-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì hội nghị và trao quyết định.

Theo quyết định, bà Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; thời hạn 5 năm kể từ ngày 9-8-2026.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Bình Dương

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị trên cương vị công tác mới, bà Lê Thị Thu Hương tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; chủ động đổi mới phương pháp công tác, nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, cùng tập thể Sở Dân tộc và Tôn giáo đoàn kết, nâng cao hiệu quả tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

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Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thu Hương. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Thu Hương trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo UBND tỉnh và sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, bà khẳng định sẽ nỗ lực học hỏi, nhanh chóng tiếp cận lĩnh vực công tác mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Sở Dân tộc và Tôn giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh trên lĩnh vực mà đơn vị phụ trách.

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