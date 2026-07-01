Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Chư Sê

(GLO)- Ngày 1-7, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ sau khi sáp nhập Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê và Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Hà Văn Khương; Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Nguyễn Cửu Tuệ; đại diện lãnh đạo địa phương và cán bộ, người lao động của Công ty.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao quyết định cho các cán bộ lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê sau sáp nhập. Ảnh: Trịnh Thắm

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Nguyễn Cửu Tuệ đã thông qua Quyết định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về chủ trương sáp nhập hai đơn vị. Đồng thời, Tập đoàn công bố các quyết định về kiện toàn tổ chức, nhân sự lãnh đạo, quản lý của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê sau sáp nhập.

Theo đó, ông Nguyễn Tiến Dũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê; ông Lê Trung Kiên tiếp tục giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty. Các ông Phan Thanh Hà và Nguyễn Hữu Tú giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; ông Mai Trung Hiếu tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Bà Lê Thị Kiều Nga được giao giữ chức Trưởng ban Kiểm soát; ông Nguyễn Thế Linh và ông Mai Ngọc Lực giữ chức Kiểm soát viên kiêm nhiệm; ông Chu Trung Đức tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng Công ty.

Cũng tại hội nghị, Tập đoàn đã công bố các quyết định thôi giữ chức vụ, bố trí nhiệm vụ mới đối với một số cán bộ sau sáp nhập; đồng thời trao quyết định nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân đối với một số cán bộ thuộc hai công ty.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Công ty phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, tập trung lãnh đạo, điều hành để sớm ổn định tổ chức sau sáp nhập, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Vietcombank Chi nhánh Gia Lai trao quà chúc mừng Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê nhân dịp kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập. Ảnh: Trịnh Thắm

Dịp này, Vietcombank Chi nhánh Gia Lai trao tặng phần quà chúc mừng Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập.