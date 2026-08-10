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Công bố quyết định của Tỉnh ủy Gia Lai về điều động, chỉ định cán bộ xã Ia Pa và Ia Tul

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MAI LINH
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(GLO)- Sáng 10-8, tại xã Ia Pa đã diễn ra Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác cán bộ. Đồng chí Hoàng Minh Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông qua: Quyết định số 1095/QĐ-TU, ngày 05/8/2026 của BTV Tỉnh ủy Gia Lai về việc điều động, chỉ định đồng chí Rơ Chăm La Ni, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Pa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul, nhiệm kỳ 2025-2030 và Quyết định số 1096/QĐ-TU, ngày 05/8/2026 của BTV Tỉnh ủy Gia Lai điều động, chỉ định đồng chí Rah Lan H’Dry, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Tul tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Pa, nhiệm kỳ 2025-2030. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 10-8-2026.

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Trao quyết định của Tỉnh ủy Gia Lai về điều động, chỉ định cán bộ xã Ia Pa và Ia Tul.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chúc mừng hai đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, giữ vững đoàn kết nội bộ, sâu sát cơ sở, cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Hoàng Minh Việt cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và hệ thống chính trị hai xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ các đồng chí được điều động nhận nhiệm vụ mới, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Rơ Chăm La Ni bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực, trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

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