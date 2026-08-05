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“Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời”: Tiếp nhận câu hỏi qua kênh nào?

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MAI LÂM
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(GLO)- Ngày 4-8, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có văn bản thông tin đến người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về việc triển khai chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời”.

Theo đó, với thông điệp “Lắng nghe để thấu hiểu - Hành động để phục vụ”, chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

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Mọi câu hỏi gửi đến chuyên mục đều được tiếp nhận, chuyển đến cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, trả lời và giải quyết thấu đáo theo quy định. Đối với những nội dung làm phát sinh nhiệm vụ phải tổ chức thực hiện, Chuyên mục tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc xử lý đến khi có kết quả và thông tin lại cho người gửi theo quy định.

Một số câu hỏi, phản ánh, kiến nghị có tính phổ biến, mang tính đại diện, được nhiều người dân, doanh nghiệp quan tâm sẽ được lựa chọn để phát sóng theo chuyên đề trên Chương trình thời sự buổi tối thứ Tư của tuần thứ hai và tuần thứ tư hằng tháng trên kênh truyền hình của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai (GTV).

Các câu hỏi không được lựa chọn phát sóng vẫn được tiếp nhận, xem xét, trả lời, giải quyết và thông tin kết quả đến người gửi theo quy định.
Người dân, doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị thông qua các kênh sau đây:
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai: https://gialai.gov.vn/
- Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai: https://hotrodautu.gialai.gov.vn/
- Thư điện tử của Chuyên mục: pvhcc.gialai@gmail.com

Khi gửi câu hỏi, người dân, doanh nghiệp cung cấp một số thông tin cá nhân và thông tin liên hệ theo yêu cầu để chuyên mục xác thực người gửi, liên hệ trao đổi, làm rõ nội dung câu hỏi (khi cần thiết) và thông tin kết quả xử lý.

Việc cung cấp thông tin cá nhân nhằm bảo đảm tính xác thực của câu hỏi, hạn chế các trường hợp mạo danh, gửi thông tin sai sự thật hoặc lợi dụng chuyên mục để cung cấp thông tin không đúng quy định.

Chuyên mục có trách nhiệm quản lý, sử dụng thông tin cá nhân đúng mục đích; việc công khai hoặc không công khai danh tính của người gửi khi phát sóng hoặc đăng tải chỉ được thực hiện theo nguyện vọng của người gửi câu hỏi.

Chuyên mục không tiếp nhận các câu hỏi liên quan đến bí mật nhà nước; khiếu nại, tố cáo; tranh chấp; vụ việc cụ thể đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; nội dung không đủ điều kiện công khai, có dấu hiệu giả mạo hoặc vi phạm pháp luật.

Xem danh mục các chuyên đề dự kiến phát sóng chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” năm 2026 TẠI ĐÂY.

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