Gia Lai: 3 thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định công bố danh mục 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; đồng thời sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm gồm: Đăng ký, điều chỉnh dự án các-bon rừng (thời hạn giải quyết là 51 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); Hủy đăng ký dự án các-bon rừng (thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị); Cấp tín chỉ các-bon rừng (thời hạn giải quyết là 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Đăng ký, điều chỉnh dự án các-bon rừng là thủ tục hành chính mới được ban hành. Ảnh minh họa

Các thủ tục này được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu; chủ yếu về trình tự thực hiện, thẩm quyền quyết định và căn cứ pháp lý.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ, thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và cập nhật, tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.