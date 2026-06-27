Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Cải cách hành chính

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Từ ngày 1-7, đi làm thủ tục có còn phải mang sổ hộ khẩu, giấy tờ cư trú?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 1-7, người dân khi thực hiện nhiều thủ tục hành chính sẽ tiếp tục không phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc các loại giấy xác nhận cư trú trong đa số trường hợp.

Thay vào đó, các cơ quan nhà nước sẽ khai thác thông tin trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Theo quy định của Luật Cư trú, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy đã chấm dứt giá trị sử dụng, các thông tin về nơi cư trú của công dân được quản lý bằng dữ liệu điện tử. Khi thông tin trên giấy tờ khác với dữ liệu cư trú thì dữ liệu trong hệ thống được ưu tiên sử dụng.

nop-ho-so-truc-tuyen.jpg
Từ ngày 1-7, người dân đi làm thủ tục có còn phải mang sổ hộ khẩu, giấy tờ cư trú. Ảnh: Bá Bính

Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiều bộ, ngành đang tiếp tục cắt giảm các loại giấy tờ phải nộp khi giải quyết thủ tục hành chính. Bộ Công an cũng triển khai phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, chuyển mạnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về cấp cơ sở nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Đáng chú ý, từ ngày 1-7-2026, các cơ quan, tổ chức không được yêu cầu người dân tự cung cấp thông tin lý lịch tư pháp nếu dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật. Đây được xem là bước tiến trong việc giảm giấy tờ và giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt khi hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ, thông tin còn sai lệch hoặc thủ tục thuộc lĩnh vực chuyên ngành chưa hoàn thành kết nối dữ liệu, người dân có thể vẫn được yêu cầu bổ sung giấy tờ để đối chiếu theo quy định.

Các chuyên gia cho rằng việc khai thác dữ liệu dân cư thay thế giấy tờ truyền thống sẽ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, hạn chế tình trạng yêu cầu nộp lại những giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có, qua đó thúc đẩy xây dựng nền hành chính số và phục vụ người dân tốt hơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Sửa đổi lối làm việc” để phục vụ dân tốt hơn

“Sửa đổi lối làm việc” để phục vụ dân tốt hơn

Cải cách hành chính

(GLO)- Sau gần 80 năm ra đời, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, là tài liệu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những tư tưởng về rèn luyện đạo đức, tác phong và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên vẫn có ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp - hộ tịch

Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp - hộ tịch

Cải cách hành chính

(GLO)- Cùng với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số, ngành tư pháp và các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang tập trung nâng cao chất lượng đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo đảm thông tin được cập nhật chính xác, giải quyết thủ tục kịp thời, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai.

Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai

Thời sự

(GLO)- Ngày 1-6, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc về công tác xây dựng, triển khai “Công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai” và “Công cụ theo dõi dự án đầu tư ngoài ngân sách”.

Phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia

Cải cách hành chính

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 940/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với quan điểm phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Cải cách hành chính

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

null