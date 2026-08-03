Gia Lai: Đánh giá cán bộ, công chức qua KPI và sự hài lòng của người dân

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và bố trí, sắp xếp cán bộ; tiếp tục kiện toàn, tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã (gọi chung là cán bộ cơ sở) tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và chất lượng ngày càng cao.

Yêu cầu đặt ra là đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá liên tục qua sản phẩm đầu ra (KPI) và sự hài lòng của người dân; kiên quyết thực hiện chủ trương “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”, kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, yếu kém, né tránh trách nhiệm.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở với điều động, luân chuyển cán bộ, công chức ở cấp tỉnh tăng cường về cơ sở, nhằm cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở mạnh về thực thi; kết hợp hài hòa giữa đào tạo tại chỗ, điều động, luân chuyển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ cơ sở, thực hiện đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra và sự hài lòng của người dân. Ảnh: Mai Lâm

Kế hoạch đề ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp xã thật sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển của từng địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.

Điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh về đảm nhận các chức danh, chức vụ lãnh đạo UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Tuyển chọn cán bộ không chỉ ở mức “đủ tiêu chuẩn”, mà phải đáp ứng được yêu cầu công việc theo từng vị trí việc làm, từng địa bàn; lựa chọn cán bộ có tư duy, phẩm chất, năng lực, sâu sát cơ sở, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ cơ sở gắn với yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, thực hiện phương châm “trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương ứng đến đó”; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số, kỹ năng lãnh đạo, điều hành, ứng dụng số, trí tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Xây dựng khung năng lực đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, làm cơ sở để bố trí theo vị trí việc làm, gắn với yêu cầu cơ cấu lại, sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Mặt khác, cần đổi mới công tác đánh giá cán bộ cơ sở, thực hiện đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra và sự hài lòng của nhân dân; trọng dụng cán bộ có năng lực tốt, kịp thời thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá cán bộ là khâu then chốt, phải công tâm, khách quan, thực chất, dựa trên sự tín nhiệm của tập thể, lấy kết quả, sản phẩm đầu ra (KPI), hiệu quả hoàn thành chức năng, nhiệm vụ chính trị của tập thể, chức trách, nhiệm vụ của cá nhân làm thước đo; kiên quyết khắc phục tình trạng “cào bằng” trong công tác đánh giá.

Kế hoạch còn đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khác như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ cơ sở; tiếp tục điều động, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã; ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Tiếp nhận, tuyển dụng công chức cấp xã để bổ sung nguồn nhân lực cho các địa phương theo vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã; thực hiện chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đổi mới phương thức làm việc, phối hợp công tác, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành hoạt động của chính quyền cấp xã và hoạt động công vụ của cán bộ cơ sở.