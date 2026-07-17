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Bãi bỏ 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y

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NHÃ UYÊN (theo NN&MT, vietnam.vn)

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố bãi bỏ 3 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi Bộ quản lý trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y.

Theo đó, các TTHC bị bãi bỏ bao gồm: kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu; giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu; kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu.

Trước đây, toàn bộ các quy trình kiểm tra này đều do cơ quan được Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao thực hiện đảm nhiệm.

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Bộ Nông nghiệp và Môi trường bãi bỏ 3 TTHC trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Ảnh minh họa: bacninh.gov.vn

Quy định mới này nhằm thực hiện các văn bản cập nhật của Chính phủ về Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giúp giảm bớt rào cản hành chính không cần thiết và tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến sản phẩm nhập khẩu.

Được biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là một trong 3 Bộ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, ghi nhận đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

Bộ cũng được giao xây dựng các nghị quyết riêng của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý.

Số TTHC cấp Bộ đã giảm từ 267 xuống còn 148, chỉ chiếm 26,67% tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý.

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