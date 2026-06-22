Bãi bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC với công trình và phương tiện giao thông từ 1-7

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.18/2026 về việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Theo đó, nghiệm thu PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông là một trong những thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Cụ thể, trong lĩnh vực PCCC và CNCH, Nghị quyết của Chính phủ bãi bỏ 3 thủ tục gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan Công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu; đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân.

Một hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư. Ảnh: Phạm Dự/VnExpress

Cơ quan công an dừng tiếp nhận các thủ tục này từ ngày 20-6. Những hồ sơ đã được tiếp nhận trước thời điểm đó sẽ tiếp tục được xử lý và trả kết quả đến hết ngày 30-6.

Như vậy, hiện chỉ còn 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH thuộc thẩm quyền của Bộ Công an, đó là: thẩm định thiết kế về PCCC; thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với trường hợp điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công công trình đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt và cấp phép lưu thông.

Được biết, theo quy định trước đây, công trình hoặc phương tiện giao thông thuộc diện quản lý về PCCC phải trải qua 2 thủ tục nối tiếp là thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC trước khi chính thức đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) cho rằng: Cả 2 thủ tục này đều hướng tới cùng mục đích là xem xét, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng, thiết kế.

Vì vậy, việc duy trì đồng thời 2 thủ tục là không cần thiết. Nếu cơ quan chức năng thực hiện tốt khâu thẩm định thiết kế và giao trách nhiệm thực thi cho chủ đầu tư thì mục tiêu quản lý nhà nước vẫn được đảm bảo.

Sau khi cắt giảm, công trình và phương tiện giao thông chỉ phải thực hiện 1 thủ tục hành chính trước khi vận hành là thẩm định thiết kế về PCCC hoặc thẩm duyệt thiết kế về PCCC trong trường hợp điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công.