Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp - hộ tịch

(GLO)- Cùng với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số, ngành tư pháp và các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang tập trung nâng cao chất lượng đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo đảm thông tin được cập nhật chính xác, giải quyết thủ tục kịp thời, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Chủ động tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhiều thôn, làng nằm cách xa trung tâm, công tác tư pháp - hộ tịch tại xã Ia Hrung luôn đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm đúng quy định, vừa tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Trước thực tế đó, địa phương tập trung củng cố hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, bố trí 1 công chức chuyên môn cùng 1 cán bộ hỗ trợ thường xuyên tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân cách khai báo thông tin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Ảnh: K.A

Đối với những trường hợp chưa thành thạo thao tác trên môi trường điện tử, cán bộ tư pháp - hộ tịch trực tiếp hỗ trợ từ khâu kê khai, hoàn thiện hồ sơ đến cập nhật thông tin trên hệ thống. Ngoài ra, UBND xã cũng đẩy mạnh số hóa dữ liệu hộ tịch, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và khai thác hiệu quả các nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân.

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng HĐND và UBND xã Ia Hrung đã tiếp nhận, giải quyết 2.182 hồ sơ các loại, trong đó có 1.690 hồ sơ hộ tịch và 492 hồ sơ chứng thực. Hầu hết hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Người dân nhận kết quả tư pháp - hộ tịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vân Canh. Ảnh: K.A

Ông Hồ Việt Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrung - cho biết: “Chúng tôi thường xuyên rà soát quy trình giải quyết hồ sơ, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn và yêu cầu cán bộ hướng dẫn cụ thể ngay từ khâu tiếp nhận để hạn chế phát sinh vướng mắc, bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng quy định, đúng thời gian”.

Tại xã Vân Canh, công tác hộ tịch được địa phương chú trọng thực hiện gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ ngày 1-7-2025 đến 28-5-2026, xã đã tiếp nhận, giải quyết 1.309 hồ sơ hộ tịch các loại; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,9%, hồ sơ thực hiện trực tuyến đạt 100%, không có hồ sơ tồn đọng.

Kết quả này có được nhờ việc địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hộ tịch, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện đồng bộ việc cập nhật thông tin trên hệ thống điện tử. Đến nay, 100% thủ tục hộ tịch được quản lý trên phần mềm chuyên ngành; công tác số hóa dữ liệu hộ tịch cũng đã hoàn thành theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, xác minh và giải quyết thủ tục hành chính.

Mới đây, chị Chăm So Mẫn (làng Kà Xim, xã Vân Canh) cùng người yêu đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để đăng ký kết hôn. Sau khi đối chiếu thông tin trên hệ thống dữ liệu điện tử, hồ sơ được tiếp nhận và xử lý thuận lợi.

Theo ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Vân Canh, việc hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch và đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác tư pháp - hộ tịch.

“Hiện 100% hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết trước hạn, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm tính chính xác của thông tin và phục vụ người dân thuận tiện hơn” - ông Việt nói.

Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác hộ tịch

Theo Sở Tư pháp, cùng với việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở, ngành đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, trọng tâm là thực hiện hiệu quả các thủ tục hành chính liên thông theo Nghị định số 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm dữ liệu hộ tịch được kết nối, khai thác thống nhất giữa các cơ quan liên quan.

Việc thực hiện liên thông đối với các nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và giải quyết các chế độ liên quan đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm giấy tờ và tạo thuận lợi cho người dân. Nhiều địa phương đã chủ động phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, bảo đảm hồ sơ được tiếp nhận, xử lý thông suốt, hạn chế phát sinh vướng mắc.

Ngoài ra, Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, rà soát những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện công tác hộ tịch; đồng thời tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch ở cơ sở.

Theo ông Đặng Công Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp, công tác tư pháp - hộ tịch là lĩnh vực đặc biệt quan trọng bởi liên quan trực tiếp đến quyền nhân thân của mỗi công dân từ khi sinh ra đến hết cuộc đời.

“Nâng cao chất lượng đăng ký, quản lý hộ tịch không chỉ nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu mà còn góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn trong giai đoạn hiện nay” - ông Tiến nói.