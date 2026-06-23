Bình Hiệp: Quả ngọt sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

(GLO)- Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) đã bứt phá vươn lên, trở thành điểm sáng dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ máy được tinh gọn, phân cấp, phân quyền cùng với cải cách hành chính mạnh mẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương.

Gần dân, phục vụ hiệu quả hơn

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Bình Tân, Bình Thuận và Tây An của huyện Tây Sơn trước đây, xã Bình Hiệp đứng trước yêu cầu vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm hoạt động thông suốt trên địa bàn rộng với khối lượng công việc lớn. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, bộ máy mới nhanh chóng ổn định và đi vào vận hành hiệu quả.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hiệp Lê Minh Lực, yếu tố then chốt tạo nên sự thông suốt, hiệu lực và hiệu quả của bộ máy là việc rà soát, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả).

Đảng ủy, UBND xã Bình Hiệp trực tiếp đối thoại với người dân, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: N.H

Cùng với đó, xã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ ở 4 lĩnh vực trọng tâm gồm đất đai; nông nghiệp và môi trường; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nội vụ. Việc giao quyền gắn với trách nhiệm đã giúp nhiều vấn đề được giải quyết ngay tại cơ sở.

Hiệu quả đổi mới thể hiện rõ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, khi quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể.

Bà Nguyễn Lệ Ái - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Hiệp - cho hay, từ ngày 1-7-2025 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 2.794 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,2%. Trong đó, 2.776 hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, đạt tỷ lệ 99,3%.

Với kết quả này, xã Bình Hiệp đạt 97,91/100 điểm về mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, được xếp loại xuất sắc, dẫn đầu toàn tỉnh trong công tác cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Tấn Đạt - người dân thôn Phú Hưng - chia sẻ: “Người dân rất hài lòng vì chính quyền giờ đây thực sự gần dân, sát dân. Từ tạo tài khoản trực tuyến, nộp hồ sơ, tra cứu kết quả đến thanh toán trực tuyến… đều được cán bộ hướng dẫn tận tình. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, thuận tiện”.

Đồng thuận xã hội mở đường cho tăng trưởng

Không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, tạo điều kiện giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Minh chứng rõ nét là công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Tuyến cao tốc đi qua địa bàn xã Bình Hiệp dài gần 6 km, cần thu hồi hơn 47 ha đất, ảnh hưởng đến 442 hộ dân và 2 tổ chức. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Cán bộ xã Bình Hiệp vận động người dân thôn Trà Sơn sớm thu dọn hoa màu, bàn giao mặt bằng sạch thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: N.H

Thực hiện phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Bí thư Đảng ủy xã Lê Minh Lực cùng Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp đối thoại với 50 hộ dân tại thôn Trà Sơn.

Những băn khoăn liên quan đến giá bồi thường, tài sản trên đất, chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và tái định cư đều được giải thích, làm rõ trên tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đến nay, xã đã hoàn thành đền bù và bàn giao mặt bằng sạch 5,5 km, đạt 95% chiều dài tuyến, góp phần bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm mà không phát sinh vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người. Cùng với đó, xã đã tiếp nhận 53 đơn thư phản ánh, kiến nghị; giải quyết dứt điểm 50 đơn, đạt tỷ lệ 94,3%.

Với những kết quả nổi bật, Đảng bộ xã Bình Hiệp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho xã về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hiệu quả quản trị từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH.

Năm 2025, tổng thu ngân sách của xã đạt 28,67 tỷ đồng, đạt 122,5% chỉ tiêu tỉnh giao. Địa phương hoàn thành và vượt toàn bộ 19/19 chỉ tiêu phát triển KT-XH.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm nay, xã đã hoàn thành 7/16 chỉ tiêu phát triển KT-XH tỉnh giao; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đạt 7%. Địa phương đang tập trung các giải pháp để phấn đấu vượt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 7,5%.

Theo ông Lê Minh Lực, Bình Hiệp có nhiều lợi thế để bứt phá khi nằm cạnh tuyến cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, QL 19B và kết nối trực tiếp với Cảng hàng không Phù Cát. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ.

Để khai thác hiệu quả các lợi thế này, xã đã đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 1 khu công nghiệp và 2 khu logistics; đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư vào 2 cụm công nghiệp Bình Tân và Rẫy Ông Thơ nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Sau 1 năm, những kết quả đạt được cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Bình Hiệp không chỉ vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng để địa phương bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.