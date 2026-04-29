Rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(GLO)- Ngày 28-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự hội nghị có đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; lãnh đạo các địa phương và cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức quân sự địa phương được sắp xếp, kiện toàn đồng bộ. Theo đó, sáp nhập Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (cũ) và Bộ CHQS tỉnh Bình Định thành Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ CHQS tỉnh; thành lập 6 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và tổ chức lại 135 Ban CHQS cấp xã.

Ngay sau sáp nhập, Bộ CHQS tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm vận hành thông suốt, không gián đoạn nhiệm vụ. Các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai toàn diện; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc đưa sĩ quan quân đội chính quy về công tác tại cấp xã, đến nay Bộ CHQS tỉnh đã bảo đảm quân số cho Ban CHQS cấp các xã, phường để thực hiện nhiệm vụ.

Công tác gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng công chức quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp cho Ban CHQS cấp xã được thực hiện đúng quy định.

Ban CHQS phường Quy Nhơn Bắc thường xuyên tổ chức tuần tra đêm trên địa bàn. Ảnh: H.P

Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện chặt chẽ, đảm bảo chất lượng công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, tuyển quân, xây dựng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân xây dựng nhà ở sau bão lũ. Ảnh: H.P

Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh còn tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu tiếp tục được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục qua quá trình hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, kiến nghị, đề xuất về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức, biên chế của Ban CHQS cấp xã, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và Bộ CHQS tỉnh để phù hợp với việc vận hành tổ chức quân sự địa phương theo mô hình chính quyền 2 cấp; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.