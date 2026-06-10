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Đẩy mạnh chuyển đổi số qua hội thi cán bộ Đoàn giỏi Bộ Tham mưu Quân đoàn 34

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TRẦN THÚY
DUY TUYÊN
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(GLO)- Sáng 8-6, tại phường Pleiku, Bộ Tham mưu (Quân đoàn 34) tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ trong Thanh niên Bộ Tham mưu năm 2026 với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”.

Dự và chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34; Đại tá Nguyễn Khang Yên - Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 34; cùng đại biểu các cơ quan chức năng và 25 cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu.

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Quang cảnh khai mạc hội thi. Ảnh: Duy Tuyên

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Khang Yên nhấn mạnh, những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Bộ Tham mưu đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ Đoàn cần tiếp tục được bồi dưỡng, rèn luyện toàn diện về phẩm chất, năng lực và kỹ năng công tác.

Với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”, hội thi gồm 2 phần thi nhận thức và thực hành. Trong phần thi nhận thức, các thí sinh thực hiện bài thi trắc nghiệm về những nội dung trọng tâm như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.

Ở phần thi thực hành, các thí sinh thể hiện năng lực, bản lĩnh và kỹ năng công tác Đoàn thông qua nhiều nội dung sát với thực tiễn cơ sở; đồng thời xử lý các tình huống thường gặp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Với sự chuẩn bị công phu, nhiều thí sinh đã mang đến những phần thể hiện tự tin, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị; qua đó làm nổi bật vai trò của người cán bộ Đoàn trong môi trường quân đội.

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Nhiều phần thi được chuẩn bị công phu, tạo sức hấp dẫn, thuyết phục. Ảnh: Duy Tuyên

Điểm mới của hội thi năm nay là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức và tham gia dự thi; khai thác hiệu quả các phần mềm trình chiếu, video clip, hình ảnh và đồ họa trực quan để minh họa nội dung tuyên truyền, tạo sức hấp dẫn và nâng cao tính thuyết phục.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (8 và 9-6), là dịp để đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ; đồng thời, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Bộ Tham mưu Quân đoàn 34.

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