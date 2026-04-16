(GLO)- Ngày 15-4, Thượng tá Nguyễn Văn Nhân - Chủ nhiệm Pháo binh Quân khu 5 dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra kết quả sau 1 tháng triển khai huấn luyện chiến đấu pháo binh tại Lữ đoàn 572.

Bộ Tham mưu Quân khu 5 kiểm tra huấn luyện chiến đấu pháo binh tại Lữ đoàn 572. Ảnh: Huỳnh Vũ

Đoàn công tác của Quân khu 5 đã tiến hành kiểm tra toàn diện các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức huấn luyện; phương pháp, tác phong huấn luyện của đội ngũ cán bộ; trình độ kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội; khả năng cơ động, hiệp đồng trong thực hành nhiệm vụ; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần; xây dựng nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật.

Đồng thời, đoàn trực tiếp dự, theo dõi một số nội dung huấn luyện chuyên ngành và kiểm tra việc khai thác, làm chủ trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ.

Quân khu 5 kiểm tra vật chất phục vụ huấn luyện chiến đấu pháo binh tại Lữ đoàn 572. Ảnh: Huỳnh Vũ

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá Lữ đoàn 572 đã triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu; duy trì đầy đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch; công tác chuẩn bị huấn luyện được tiến hành chu đáo.

Đội ngũ cán bộ các cấp bám sát thao trường, điều hành huấn luyện chặt chẽ; trình độ kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội có chuyển biến tích cực; tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật được giữ vững.

Bộ Tham mưu Quân khu 5 yêu cầu Lữ đoàn 572 đẩy mạnh huấn luyện theo hướng sát thực tế, sát đối tượng tác chiến. Ảnh: Huỳnh Vũ

Kết luận kiểm tra, Thượng tá Nguyễn Văn Nhân biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Lữ đoàn 572 tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; đẩy mạnh huấn luyện theo hướng sát thực tế, sát đối tượng tác chiến; nâng cao khả năng hiệp đồng, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.