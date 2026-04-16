Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bộ Tham mưu Quân khu 5 kiểm tra huấn luyện chiến đấu pháo binh tại Lữ đoàn 572

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 15-4, Thượng tá Nguyễn Văn Nhân - Chủ nhiệm Pháo binh Quân khu 5 dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra kết quả sau 1 tháng triển khai huấn luyện chiến đấu pháo binh tại Lữ đoàn 572.

Bộ Tham mưu Quân khu 5 kiểm tra huấn luyện chiến đấu pháo binh tại Lữ đoàn 572. Ảnh: Huỳnh Vũ

Đoàn công tác của Quân khu 5 đã tiến hành kiểm tra toàn diện các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức huấn luyện; phương pháp, tác phong huấn luyện của đội ngũ cán bộ; trình độ kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội; khả năng cơ động, hiệp đồng trong thực hành nhiệm vụ; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần; xây dựng nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật.

Đồng thời, đoàn trực tiếp dự, theo dõi một số nội dung huấn luyện chuyên ngành và kiểm tra việc khai thác, làm chủ trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ.

Quân khu 5 kiểm tra vật chất phục vụ huấn luyện chiến đấu pháo binh tại Lữ đoàn 572. Ảnh: Huỳnh Vũ

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá Lữ đoàn 572 đã triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu; duy trì đầy đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch; công tác chuẩn bị huấn luyện được tiến hành chu đáo.

Đội ngũ cán bộ các cấp bám sát thao trường, điều hành huấn luyện chặt chẽ; trình độ kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội có chuyển biến tích cực; tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật được giữ vững.

Bộ Tham mưu Quân khu 5 yêu cầu Lữ đoàn 572 đẩy mạnh huấn luyện theo hướng sát thực tế, sát đối tượng tác chiến. Ảnh: Huỳnh Vũ

Kết luận kiểm tra, Thượng tá Nguyễn Văn Nhân biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Lữ đoàn 572 tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; đẩy mạnh huấn luyện theo hướng sát thực tế, sát đối tượng tác chiến; nâng cao khả năng hiệp đồng, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Chính trị

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết với tựa đề “Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới” đăng trên Nhân dân nhật báo của Trung Quốc.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 13-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-4, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên làm việc. Ảnh: quochoi.vn

Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án luật quan trọng

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

