Lữ đoàn 572 hỗ trợ 2 gia đình khó khăn “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

(GLO)- Sáng 20-8, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 572, Quân khu 5) do Trung tá Hồ Đức Thiên-Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn và Trung tá Mai Văn Hòa-Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn trực tiếp chỉ huy đã đến hỗ trợ ngày công “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho các gia đình khó khăn ở Gia Lai.

Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 tiến hành tháo dỡ, san nền cho gia đình bà Nguyễn Thị Sự (thôn Trà Quang Nam, xã Phù Mỹ) và gia đình ông Nguyễn Thanh Hải (thôn Bình Long, xã Phù Mỹ Nam). Đây là 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 hỗ trợ san nền cho các gia đình. Ảnh: T.H

Việc làm này thể hiện sự chung tay của lực lượng vũ trang trong thực hiện phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát”; cho thấy tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 đối với các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn đóng quân. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Hoạt động trên cũng nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.