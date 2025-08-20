Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lữ đoàn 572 hỗ trợ 2 gia đình khó khăn “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẾ HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 20-8, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 572, Quân khu 5) do Trung tá Hồ Đức Thiên-Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn và Trung tá Mai Văn Hòa-Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn trực tiếp chỉ huy đã đến hỗ trợ ngày công “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho các gia đình khó khăn ở Gia Lai.

Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 tiến hành tháo dỡ, san nền cho gia đình bà Nguyễn Thị Sự (thôn Trà Quang Nam, xã Phù Mỹ) và gia đình ông Nguyễn Thanh Hải (thôn Bình Long, xã Phù Mỹ Nam). Đây là 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại địa phương.

z6925282271785-74e0d6b75a45206ed7285dda15e67c47.jpg
Cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 hỗ trợ san nền cho các gia đình. Ảnh: T.H

Việc làm này thể hiện sự chung tay của lực lượng vũ trang trong thực hiện phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát”; cho thấy tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 đối với các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn đóng quân. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Hoạt động trên cũng nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bộ Công an tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

Bộ Công an tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 30-7, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Bộ Công an phối hợp với Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát 3 tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ Công an trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Chi Lăng. Ảnh: R.H

Niềm vui trong căn nhà Đại đoàn kết

Xã hội

(GLO)- Hơn 1 tháng thi công, 8 căn nhà Đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị hỗ trợ xây dựng đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ khó khăn trên địa bàn vào chiều ngày 25-6. 

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai khánh thành, bàn giao 21 nhà tại huyện Chư Pưh

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai khánh thành, bàn giao 21 căn nhà tại Chư Pưh

Xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Chiều 25-6, tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh), Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh tổ chức lễ khánh thành các căn nhà cho gia đình chính sách thuộc Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện Chư Pưh.

Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà.

Yên vui trong những ngôi nhà mới

Xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

Xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Tin từ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều 12-6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 7.917 căn nhà (đạt 97,08% so với kế hoạch). Trong đó, 6.465/8.155 căn nhà xây dựng đã hoàn thành.

null