Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở làng Kom Ngó

(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Sơn Huyền Phát vừa bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho bà Rơ Lan H’Líu ở làng Kom Ngó.

Các đơn vị tặng quà cho gia đình bà H'Líu. Ảnh: Hồng Phong

Ngôi nhà có diện tích 42 m², tổng kinh phí xây dựng là 120 triệu đồng, trong đó, Công ty TNHH một thành viên Sơn Huyền Phát hỗ trợ 70 triệu đồng, phần kinh phí còn lại được trích từ Quỹ phòng - chống thiên tai của xã và sự đóng góp của gia đình.

Ngoài ra, công trình còn nhận được sự hỗ trợ ngày công từ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể và người dân làng Kom Ngó.

Được biết, gia đình bà H’Líu thuộc diện hộ cận nghèo. Tại lễ bàn giao, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Chia và Công ty TNHH một thành viên Sơn Huyền Phát đã trao tặng gia đình một số vật dụng sinh hoạt như: nồi cơm điện, quạt điện, chăn, ấm chén…