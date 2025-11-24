Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Phù Mỹ Nam

KIM HƯỜNG
(GLO)- Ngày 23-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Tân Cảng miền Trung tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Phước (thân nhân liệt sĩ, ở thôn Vạn Ninh 2, xã Phù Mỹ Nam).

h4.jpg
Công ty Cổ phần Tân Cảng miền Trung trao số tiền hỗ trợ xây dựng nhà 80 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Phước. Ảnh: Kim Hường

Sau hơn 2 tháng xây dựng khẩn trương, ngôi nhà có diện tích 60 m2 (gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và bếp ăn) đã hoàn thành, được bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng.

Tổng kinh phí xây dựng nhà hơn 100 triệu đồng, trong đó, Công ty cổ phần Tân Cảng miền Trung hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Được biết, ông Nguyễn Văn Phước là người khuyết tật, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ngôi nhà mới giúp ông có chỗ ở khang trang, ấm áp.

h2.jpg
Công ty cổ phần Tân Cảng miền Trung trao quà cho ông Nguyễn Văn Phước. Ảnh: Kim Hường

Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Mỹ Nam đã tặng cho ông Nguyễn Văn Phước một số đồ dùng cần thiết trị giá 2 triệu đồng; Công ty cổ phần Tân Cảng miền Trung tặng phần quà trị giá gần 2 triệu đồng.

