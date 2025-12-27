Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

KIM HƯỜNG
(GLO)- Sáng 26-12, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trong năm 2025, sau khi sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, khắc phục khó khăn, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm do tỉnh giao. Cụ thể, tổng quỹ hội phát triển đạt hơn 3,4 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 560 người với số tiền hơn 343 triệu đồng; triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục như “Tiếp sức đến trường”, trao quà, học bổng, xe đạp cho trẻ mồ côi trong tỉnh với tổng kinh phí 575 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội đã hỗ trợ cải thiện sinh hoạt, trao hơn 4.000 suất quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trong tỉnh vào các dịp lễ, Tết với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Thông qua các chương trình hỗ trợ sinh kế, việc làm, giảm nghèo, Hội đã triển khai nhiều hoạt động tập huấn, vay vốn, dạy nghề, hỗ trợ chăn nuôi bò cho người khuyết tật khó khăn; xây dựng nhà Đại đoàn kết cho trẻ mồ côi với tổng kinh phí 271 triệu đồng.

h3.jpg
Ông Nguyễn Mỹ Quang - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Ngoài ra, Hội còn quan tâm tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho người khuyết tật, trẻ mồ côi tham gia trải nghiệm, nâng cao kỹ năng sống, giúp các đối tượng tự tin, thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hội cũng tăng cường kết nối với nhiều tổ chức thiện nguyện trong và ngoài nước, phát triển thêm nguồn lực nhằm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người khuyết tật và trẻ mồ côi trong tỉnh. Sau sáp nhập, Hội có 7 chi hội trực thuộc hoạt động ổn định, hiệu quả

h2.jpg
Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai vinh dự nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025. Ảnh: Kim Hường

Năm 2026, phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, đổi mới, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tiếp tục vận động xây dựng quỹ hội đạt khoảng 4-5 tỷ đồng; đẩy mạnh các hoạt động trao tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp; hỗ trợ phẫu thuật tim, phẫu thuật và cấp khí cụ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho thanh niên khuyết tật về kỹ năng số, sử dụng các nền tảng số trong phát triển kỹ năng và tìm kiếm việc làm; tổ chức chương trình “Giao lưu tìm hiểu quyền trẻ em năm 2026”; chú trọng các hoạt động trao quà, học bổng, hỗ trợ học tập cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, góp phần giúp các đối tượng yếu thế không đơn độc trên con đường hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

h4.jpg
Ông Bùi Trung Dũng - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai (một trong 3 cá nhân) vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi năm 2025. Ảnh: Kim Hường

Với những kết quả đạt được trong năm 2025, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai vinh dự nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam vì thành tích đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025. Dịp này, toàn tỉnh có 3 cá nhân được Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi năm 2025.

