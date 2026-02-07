Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

UBND phường Hội Phú và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai kết nghĩa với làng Kó

(GLO)- Ngày 5-2, UBND phường Hội Phú phối hợp với Công ty TNHH Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức lễ kết nghĩa với làng Kó, xã Biển Hồ.

Chương trình kết nghĩa được thực hiện theo Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 07-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

z7506042411250-436fe5a93224a710bc7e34d80fd8d772.jpg
Đại diện các đơn vị ký biên bản kết nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Sau khi kết nghĩa, UBND phường Hội Phú phối hợp với Công ty TNHH Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực hiện trên địa bàn làng Kó.

Bên cạnh đó, các đơn vị duy trì mối liên hệ với làng Kó để nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, đời sống và tâm tư, nguyện vọng của người dân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Thực hiện các quy ước, hương ước để xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư; phát huy tinh thần đoàn kết và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.

Hàng năm, các đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần vào công tác giảm nghèo và nâng cao đời sống cộng đồng. Tổ chức thăm, tặng quà các hộ khó khăn, gia đình chính sách vào dịp lễ, Tết...

z7506042572458-2b391bedbf2edd9a68f395fff94a3f04.jpg
UBND phường Hội Phú phối hợp với Công ty TNHH Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn làng Kó. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, UBND phường Hội Phú phối hợp với Công ty TNHH Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trao 70 phần quà đến các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn làng Kó. Ngoài ra, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai còn trao thêm 5 suất quà đến hộ nghèo và khám bệnh cấp thuốc cho một số người dân.

