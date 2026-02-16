Rộn ràng chợ truyền thống ngày cuối năm

(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.

Tất bật nhịp bán mua

Ngày cuối cùng của tháng Chạp, bước chân vào chợ là có thể cảm nhận rõ nhịp điệu rộn ràng hơn thường nhật. Sạp hàng dày thêm, tiếng chào mời rộn rã hơn.

Với tiểu thương, đây là thời điểm “vàng” của một năm buôn bán; còn với người dân, mỗi món hàng mang về đều gắn với mâm cỗ, bàn thờ gia tiên, cho những ngày đoàn viên.

Trái cây tạo hình, khắc chữ công phu được bày bán nổi bật tại chợ Tết. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại Trung tâm Thương mại Pleiku (phường Diên Hồng), bà Nguyễn Thị Hoa (ở phường Thống Nhất) mang lá dong đến bán từ ngày 17 tháng Chạp. Năm nay, nguồn hàng khan hiếm do mưa bão làm lá rách nhiều, khó chọn được lá to, đẹp.

Dù vậy, khách vẫn tìm đến đều đặn. Bởi lá dong không chỉ là nguyên liệu, mà là khởi đầu cho nồi bánh chưng, bánh tét - biểu tượng của Tết sum vầy.

Ở chợ Ayun Pa (phường Ayun Pa), ngay từ sáng sớm, những chiếc gùi của bà con Jrai nối đuôi nhau vào chợ. Rau rừng, chuối xanh, gà thả vườn, ghè rượu cần… theo bước chân người bán xuống phố. Không khí chợ sôi động hơn từng ngày; câu chuyện giữa người mua, kẻ bán không chỉ xoay quanh giá cả mà còn là cách bảo quản, chế biến món ăn.

Sức mua dịp Tết tăng gấp nhiều lần, nhất là các món ẩm thực truyền thống như heo gác bếp, bò một nắng, rượu ghè. Ảnh: Vũ Chi

Các sản phẩm ẩm thực truyền thống cũng “vào mùa”. Chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, xã Ia Sao) cho biết từ ngày 20 tháng Chạp, sức mua rượu ghè, bò một nắng, heo gác bếp tăng gấp 3 lần so với trước. Nhiều hôm chị phải thuê thêm nhân công, làm thêm giờ để kịp giao hàng. Tuy nhiên, chị vẫn giữ giá, chấp nhận “lấy công làm lời” để quảng bá sản phẩm truyền thống của đồng bào mình đến nhiều nơi hơn.

Ở chợ tạm làng Nang (xã Ia Hrung), phiên chợ những ngày này đông khách hơn hẳn. Người dân mang những gì vườn nhà có ra chợ bán, như chuối, dứa, sả, rau xanh… Chị Ksor H’Phát cho biết trung bình những ngày cận Tết mỗi người có thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày. Con số ấy tuy không lớn, nhưng đủ để nhiều gia đình thêm phần ấm áp khi Tết đến gần.

Từ sáng sớm, Ksor H’Phát đã có mặt tại chợ tạm làng Nang. Ảnh: Chu Hằng

Tại Trung tâm Thương mại An Phú Thịnh (phường Quy Nhơn), bà Nguyễn Thị Huệ (tiểu thương bán củ kiệu) vẫn kiên trì bám sạp đến ngày 29 tháng Chạp.

Bà nói: “Tôi gắn bó với sạp củ kiệu này nhiều năm rồi. Năm nay sức mua có chậm hơn, có thể ế hơn những năm trước, nhưng còn hàng là tôi vẫn bán. Dịp Tết, tôi mong nhất là khách quen quay lại, tin tưởng mình; lời lãi có thể ít đi nhưng giữ được mối làm ăn lâu dài mới quan trọng”.

Chợ Tết - nếp xuân

Đi chợ những ngày này không đơn thuần là mua thêm vài món thực phẩm; hơn cả là chuẩn bị cho mâm cỗ, cho không gian nhà cửa, cho cảm giác Tết thực sự hiện diện.

Người dân đang tất bật chọn bình hoa đẹp để trang trí ngày Tết. Ảnh: D.L

Tại các chợ truyền thống ở khu vực Quy Nhơn, mai vàng, cúc đại đóa, cúc mâm xôi… ngập tràn các cung đường. Người bán tưới nước, chỉnh lại thế cây; người mua lựa chọn kỹ lưỡng.

Anh Nguyễn Minh Nghĩa (tiểu thương bán hoa tại chợ Quân Trấn, phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Tôi nhập thêm nhiều loại hoa mới như thanh liễu, tiểu tú cầu, tuyết mai bên cạnh các loại truyền thống để khách có thêm lựa chọn. Dịp Tết, ai cũng muốn nhà cửa tươi tắn hơn, nên mình cố gắng đa dạng mẫu mã nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để khách yên tâm”.

Phiên chợ Tết diễn ra nhộn nhịp, người dân tất bật mua sắm những ngày cuối năm. Ảnh: H.V

Giữa sắc vàng, sắc đỏ rực rỡ, nhiều gia đình không chỉ mua hoa mà còn dành thời gian dạo chợ, chụp hình, tận hưởng không khí.

Chị Trần Nguyễn Bình Nhi (phường Quy Nhơn) bày tỏ: “Dù tỉnh mình vừa trải qua đợt thiên tai lớn, nhưng chợ hoa vẫn đông vui, nhộn nhịp. Tôi đi chợ truyền thống để mua vài bó hoa về trưng bày, cảm nhận Tết đang đến rất gần. Nhìn mọi người cười nói, chọn hoa, tôi thấy lòng mình cũng ấm hơn”.

Với anh Trần Quốc Việt (phường Hoài Nhơn Bắc), chợ Tết còn là một phần ký ức. Cùng mẹ đi chợ Hoài Châu Bắc những ngày cuối năm, anh chia sẻ: “Mỗi lần cùng mẹ ra chợ Tết, tôi như được trở về tuổi thơ. Không chỉ là sắm sửa bánh trái hay đồ cúng, mà là cảm giác được đi bên mẹ giữa tiếng cười nói rộn ràng. Với tôi, đó là điều vô giá, là ký ức mà dù đi đâu cũng muốn giữ lại”.

Anh Trần Quốc Việt cùng mẹ đi chợ Tết vào ngày cuối năm. Ảnh: NVCC

Chính những câu chuyện ấy làm nên chiều sâu của chợ Tết. Ở đó, người ta không chỉ mua lá để gói bánh, mua hoa để chưng nhà, mua đặc sản để đãi khách; mà còn nán lại lâu hơn, trò chuyện nhiều hơn.

Từ những gùi hàng miền quê đến những sạp hoa rực rỡ nơi phố thị, tất cả hòa vào nhau thành nhịp xuân rộn ràng - nơi phiên chợ cuối năm không chỉ đông vui, mà còn lưu giữ hồn Tết trong tâm thức mỗi người.