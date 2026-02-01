Phường Quy Nhơn Bắc trao hơn 430 suất quà Tết cho người dân khó khăn

(GLO)- Tại phiên chợ Xuân giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng địa phương do phường Quy Nhơn Bắc tổ chức trong ngày 30 và 31-1, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được tặng quà, đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Thái Diễn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc trao thư cảm ơn cho các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đồng hành cùng chương trình. Ảnh: Thảo Khuy

Tại chương trình, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao tổng cộng 434 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Trong đó, “Gian hàng 0 đồng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức trao 370 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng; Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn trao 14 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm; Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai hỗ trợ 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trao quà của Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: Thảo Khuy

Phiên chợ Xuân năm nay được tổ chức tập trung tại công viên Long Vân với 20 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm, góp phần lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn phường.