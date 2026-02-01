Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường Quy Nhơn Bắc trao hơn 430 suất quà Tết cho người dân khó khăn

THẢO KHUY
(GLO)- Tại phiên chợ Xuân giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng địa phương do phường Quy Nhơn Bắc tổ chức trong ngày 30 và 31-1, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được tặng quà, đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Thái Diễn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc trao thư cảm ơn cho các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đồng hành cùng chương trình. Ảnh: Thảo Khuy

Tại chương trình, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao tổng cộng 434 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Trong đó, “Gian hàng 0 đồng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức trao 370 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng; Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn trao 14 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm; Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai hỗ trợ 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trao quà của Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: Thảo Khuy

Phiên chợ Xuân năm nay được tổ chức tập trung tại công viên Long Vân với 20 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm, góp phần lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn phường.

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tạo môi trường sống, làm việc thuận lợi cho người nước ngoài. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và khẳng định hình ảnh địa phương an toàn, thân thiện trong tiến trình hội nhập.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Từ thiện

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Các đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn cam kết sửa chữa và hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công tại xã Hoài Ân trước ngày 7-2.

Trước ngày 7-2 phải hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 16-1, lãnh đạo UBND xã Hoài Ân cho biết: Thông qua đối thoại với người dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã cam kết trước ngày 7-2 sẽ hoàn thành việc thi công đường gom dân sinh và sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc.

