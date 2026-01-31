Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn lựa chọn các mặt hàng thiết yếu tại Phiên chợ 0 đồng. Ảnh: Bá Bính

Tại chương trình, các tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ được tổ chức, tạo không khí vui tươi, ấm áp. Đồng thời, 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 khu vực Trà Đa được tham gia Phiên chợ 0 đồng, trực tiếp lựa chọn các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt ngày Tết như: gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, xì dầu…

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 40 triệu đồng, do Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku vận động. Hoạt động góp phần chia sẻ, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền ấm áp, nghĩa tình.