Ban Thanh niên Công an Gia Lai tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tại Vân Canh

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 28-1, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết đong đầy” tại làng Canh Giao, xã Vân Canh.

Tại chương trình, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng 75 suất quà (mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng) cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng cho Ban Quản lý làng Canh Giao.

tang-qua-cho-ba-con-lang-canh-giao.jpg
Ban tổ chức trao quà Tết cho các gia đình hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại làng Canh Giao. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức “Gian hàng 0 đồng” với nhiều vật dụng thiết yếu như: quần áo, chăn màn... giúp bà con có một cái Tết ấm áp.

Dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Vân Canh tổ chức tuyên truyền các quy định về phòng - chống pháo nổ, các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng.

Lực lượng Công an cũng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi quần chúng nhân dân tích cực tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng Công an nhanh chóng điều tra làm rõ vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh.

