Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng thăm hỏi hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ĐỖ HẰNG
(GLO)- Sáng ngày 27-1, đồng chí Đoàn Hữu Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang tạm trú trên địa bàn phường.

Qua nắm bắt thông tin, được biết bà Vũ Thị Hay, hiện tạm trú tại tổ dân phố 7, phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), dù đã gần 60 tuổi nhưng vẫn phải mưu sinh bằng việc nhặt ve chai để nuôi hai cháu ngoại. Trong đó, cháu lớn đang học lớp 3, cháu nhỏ hơn 2 tuổi, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

glo-trao-qua.jpg

Được biết thêm, bà Hay không có hộ khẩu thường trú tại địa phương; con gái bà do mắc bệnh tâm thần đã bỏ đi, không rõ tung tích, cha của các cháu cũng không có liên lạc. Bà Hay hiện là chỗ dựa duy nhất, một mình gồng gánh, chăm lo, nuôi dưỡng hai cháu ngoại đang trong độ tuổi ăn học.

Tại buổi đến thăm, thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Bí thư đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên tinh thần và trao kinh phí hỗ trợ kịp thời nhằm giúp gia đình phần nào vượt qua khó khăn trước mắt. Đồng thời, đồng chí đề nghị các ban, ngành, đoàn thể phường tiếp tục quan tâm, theo dõi sát sao, triển khai các giải pháp hỗ trợ lâu dài; tạo điều kiện để hai cháu được tiếp tục đến trường. Đặc biệt, chỉ đạo hướng dẫn gia đình hoàn thiện thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu nhỏ hơn 2 tuổi nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi học tập, cũng như xem xét hỗ trợ các chính sách bảo hiểm y tế cho bà Hay.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, góp phần giúp gia đình bà Vũ Thị Hay sớm ổn định cuộc sống, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho các cháu.

