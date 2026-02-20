Quỹ học bổng xã Hòa Hội tiếp nhận hơn 150 triệu đồng từ con em làm ăn xa quê

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

MAI LÂM
(GLO)- Nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội vừa tổ chức buổi gặp mặt thân mật con em quê hương đang sinh sống, học tập và làm ăn trên mọi miền đất nước trở về quê đón Tết.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Hòa Hội đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã trong năm qua. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của con em xã Hòa Hội đối với quê hương.

xa-hoa-hoi.jpg
Lãnh đạo xã Hòa Hội tiếp nhận khoản ủng hộ cho Quỹ học bổng của xã Hòa Hội. Ảnh: UBND xã Hòa Hội

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tại buổi gặp mặt, các cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ hơn 150 triệu đồng cho Quỹ học bổng của xã Hòa Hội. Đây là nguồn động viên quan trọng, góp phần tiếp sức cho các học sinh khó khăn vươn lên trong học tập.

Xã Hòa Hội được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Cát Hanh và xã Cát Hiệp thuộc huyện Phù Cát trước đây. Xã Hòa Hội hiện có diện tích 87,06 km2, dân số 26.133 người.

