Trao học bổng “Thả lưới ước mơ” cho 2 học sinh tại phường Hoài Nhơn Đông

ÁNH NGUYỆT
(GLO)- Chiều 27-11, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, trao học bổng cho 2 học sinh là con ngư dân vượt khó học giỏi trên địa bàn phường.

Theo đó, lãnh đạo phường đã đến thăm và trao học bổng cho các em: Đặng Nguyễn Thư Kỳ (học sinh lớp 7, mồ côi cha) và em Khổng Thúy Quyên (học sinh lớp 8, con ngư dân thuộc hộ cận nghèo). Mỗi em được hỗ trợ 6 triệu đồng.

lanh-dao-phuong-hoai-nhon-dong-trao-hoc-bong-cho-em-khong-thuy-quyen.jpg
Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông trao học bổng cho em Khổng Thúy Quyên. Ảnh: Ánh Nguyệt

Tại buổi trao tặng, lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, động viên 2 em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.

Đây là học bổng nằm trong nguồn dự án “Thả lưới ước mơ” do công ty Cổ phần Acecook tài trợ.

Được biết, trong đợt này, toàn tỉnh có 10 học sinh ở các xã, phường trong tỉnh (Phù Mỹ Đông, Hoài Nhơn Đông, Cát Tiến, Đề Gi, Tam Quan, Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông) được nhận học bổng từ dự án này.

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Giáo dục

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

