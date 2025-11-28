Trao học bổng “Thả lưới ước mơ” cho 2 học sinh tại phường Hoài Nhơn Đông

(GLO)- Chiều 27-11, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, trao học bổng cho 2 học sinh là con ngư dân vượt khó học giỏi trên địa bàn phường.

Theo đó, lãnh đạo phường đã đến thăm và trao học bổng cho các em: Đặng Nguyễn Thư Kỳ (học sinh lớp 7, mồ côi cha) và em Khổng Thúy Quyên (học sinh lớp 8, con ngư dân thuộc hộ cận nghèo). Mỗi em được hỗ trợ 6 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông trao học bổng cho em Khổng Thúy Quyên. Ảnh: Ánh Nguyệt

Tại buổi trao tặng, lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, động viên 2 em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.

Đây là học bổng nằm trong nguồn dự án “Thả lưới ước mơ” do công ty Cổ phần Acecook tài trợ.

Được biết, trong đợt này, toàn tỉnh có 10 học sinh ở các xã, phường trong tỉnh (Phù Mỹ Đông, Hoài Nhơn Đông, Cát Tiến, Đề Gi, Tam Quan, Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông) được nhận học bổng từ dự án này.