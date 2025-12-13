Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

MINH PHƯƠNG
(GLO) - Chiều 12-12, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) đã khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM thuộc Chương trình STEM Innovation PetroVietnam tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng).

Tham dự lễ khánh thành có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

cac-dai-bieu-thuc-hien-nghi-thuc-khanh-thanh-phong-stem-tai-truong-thcs-nguyen-du.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THCS Nguyễn Du. Ảnh: Minh Phương

Theo đó, phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THCS Nguyễn Du được đầu tư xây dựng đồng bộ, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao từ cơ sở vật chất đến hệ thống thiết bị hiện đại như: robot VEX, các bộ kit AI, IoT, Robotics, máy in 3D và các thiết bị thí nghiệm chuyên sâu.

Phòng thực hành giáo dục STEM không chỉ tạo cơ hội để học sinh tiếp cận với công nghệ hiện đại, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và khơi dậy đam mê khoa học trong nhà trường.

tham-quan-phong-thuc-hanh-stem-tai-truong-thcs-nguyen-du.jpg
Các đại biểu tham quan phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THCS Nguyễn Du. Ảnh: Minh Phương

Công trình có tổng kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (đơn vị thành viên của PetroVietnam) triển khai từ nguồn kinh phí an sinh xã hội.

Tỉnh Gia Lai có 3 trường học được hưởng lợi từ chương trình, với phòng thực hành STEM được đầu tư đạt chuẩn quốc tế, trong tổng số 100 phòng STEM triển khai trên toàn quốc.

cac-em-hoc-sinh-trinh-dien-ky-thuat-dieu-khien-robot-duoc-trang-bi-tai-phong-stem-do-petrovietnam-tai-tro.jpg
Các em học sinh trình diễn kỹ thuật điều khiển robot được trang bị tại phòng STEM do PetroVietnam tài trợ. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế mong muốn PetroVietnam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kết nối các trường học của Gia Lai với mạng lưới 100 phòng STEM khác trên toàn quốc và các đối tác quốc tế, tạo điều kiện để giáo viên, học sinh giao lưu, học hỏi.

Tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên các nguồn lực cần thiết nhằm đảm bảo sự vận hành ổn định, hiệu quả của các phòng thực hành giáo dục STEM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Giám hiệu và đội ngũ giáo viên khai thác hiệu quả phòng học STEM; chủ động tổ chức những khóa bồi dưỡng chuyên sâu, khuyến khích các giáo viên tự nghiên cứu, sáng tạo bài giảng dựa trên các thiết bị hiện đại đã được tài trợ.

Đồng thời, thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ STEM, biến phòng học thành không gian mở cho học sinh nghiên cứu, trải nghiệm và phát triển năng lực sáng tạo.

tap-doan-cong-nghiep-nang-luong-quoc-gia-viet-nam-petrovietnam-trao-30-suat-hoc-bong-cho-cac-em-hoc-sinh-truong-thcs-nguyen-du.jpg
Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao 30 suất học bổng cho các em học sinh Trường THCS Nguyễn Du. Ảnh: Minh Phương

Dịp này, PetroVietnam đã trao 30 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập của Trường THCS Nguyễn Du.

