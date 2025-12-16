Tủ sách yêu thương đến với vùng cao

(GLO)- Suốt 4 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Tủ sách yêu thương Minh Tịnh (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đều đặn mang sách, quà và dụng cụ học tập đến với học sinh vùng cao.

Theo TS. Trương Quang Hiển - Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên (Trường Đại học Quy Nhơn), Chủ nhiệm CLB, ý tưởng xây dựng Tủ sách yêu thương Minh Tịnh xuất phát từ trăn trở khi nhận thấy một số học sinh vùng sâu, vùng xa thiếu sách và dụng cụ học tập, trong khi nơi khác lại có nguồn sách hay chưa được sử dụng hết giá trị.

Từ đó, CLB được thành lập với mục tiêu xây dựng tủ sách cho học sinh vùng khó. Ngoài tủ sách, CLB còn tặng thêm quà và đồ dùng dạy học phù hợp với nhu cầu từng trường.

Câu lạc bộ tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Bình Tân (điểm trường thôn M6, xã Bình Hiệp). Ảnh: ĐVCC

Nguồn lực chủ yếu đến từ sự chung tay của các nhà hảo tâm vào đầu mỗi năm học, mức đóng góp mỗi năm cũng khác nhau. Dù vậy, từ năm 2021 đến nay, CLB vẫn duy trì hoạt động đều đặn.

Là một trong những thành viên tích cực của CLB, bà Nguyễn Thị Hồng Thu (SN 1959, phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Nguồn lực có lúc mạnh, lúc yếu nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại. Chỉ cần còn sức và còn thấy các em vui khi nhận sách mới là chúng tôi còn động lực để tiếp tục”.

Các chuyến đi đã để lại dấu ấn trong lòng những thành viên. TS. Trương Quang Hiển tâm sự: “Trong chuyến đi năm 2024, khi thấy một em học sinh mang cơm trong chiếc hộp bánh quy đã gỉ sét, bên trong chỉ có cơm nguội và ít bắp chuối luộc, chúng tôi nghẹn lòng. Sau chuyến đó, CLB mua tặng mỗi em một chiếc cà mèn để các em có bữa trưa gọn gàng hơn. Những khoảnh khắc như vậy làm chúng tôi muốn góp sức, gửi yêu thương đến các em nhiều hơn nữa”.

Trong 5 năm qua, Tủ sách yêu thương Minh Tịnh đã đến 4 điểm trường, có trường được hỗ trợ 2 lần tùy theo nhu cầu thực tế. Các điểm trường đều ở vùng sâu, vùng xa. Tại đây, hạng mục ưu tiên luôn là sách, truyện thiếu nhi để xây dựng tủ sách.

Gần đây nhất, CLB hỗ trợ Trường Tiểu học Bình Tân (xã Bình Hiệp). Giữa tháng 9-2025, CLB đã tặng sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh và 1 tivi 55 inch phục vụ dạy và học.

Câu lạc bộ tặng tivi cho Trường Tiểu học Bình Tân (điểm trường thôn Thuận Ninh, xã Bình Hiệp). Ảnh: ĐVCC

Thầy Trần Văn Hùng - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Giáo viên rất vui khi có thêm sách và thiết bị dạy học. Các tiết học nhờ vậy sinh động hơn, học sinh hứng thú hơn. Tủ sách và những món quà mà CLB mang đến thực sự là nguồn động viên lớn với thầy trò chúng tôi”.

“Trong những năm tới, Tủ sách yêu thương Minh Tịnh dự định kết nối các nhà xuất bản để có thêm nguồn sách đa dạng, tiếp tục hoàn thiện mô hình theo hướng bền vững, kết hợp tính nhân văn, văn hóa và giáo dục; góp phần mang yêu thương, tri thức giúp các em học sinh vùng khó thêm vững vàng trên con đường đến trường” - TS. Trương Quang Hiển thông tin thêm.