Trao tặng 10 suất học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho sinh viên Gia Lai

(GLO)- Ngày 16-12, Khoa Giáo dục Mầm non (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam trao tặng 10 suất học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai.

Theo đó, học bổng “Chắp cánh ước mơ” dành cho 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập; mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập nhận học bổng "Chắp cánh ước mơ". Ảnh: ĐVCC

Những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực, mà còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của nhà trường và các đơn vị đồng hành đối với sinh viên ngành Giáo dục Mầm non của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai.

Ngoài ra, hoạt động trao học bổng còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia và đồng hành vì sự phát triển của nguồn nhân lực Giáo dục Mầm non, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều khó khăn như Gia Lai.