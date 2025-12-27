Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non (Trường Đại học Quy Nhơn) kỷ niệm 35 năm thành lập

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn, đại diện các đơn vị trực thuộc, cùng đông đảo các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên của khoa Giáo dục tiểu học và mầm non.

Lãnh đạo Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non tặng quà tri ân lãnh đạo trường, khoa qua các thời kỳ. Ảnh: Hồ Điểm

Năm 1994, Khoa Giáo dục tiểu học chính thức được thành lập. Từ năm học 2003 - 2004, Khoa được giao thêm nhiệm vụ đào tạo giáo viên mầm non trình độ cử nhân; đến tháng 9-2011, Khoa đổi tên thành Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay Khoa đã phát triển với 21 cán bộ, giảng viên; đang đào tạo hơn 1.400 sinh viên chính quy, gần 2.000 học viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn chúc mừng và ghi nhận những đóng góp quan trọng của Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non trong công tác đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Lãnh đạo nhà trường khẳng định, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Khoa đã từng bước khẳng định vị thế là đơn vị đào tạo giáo viên tiểu học và mầm non có uy tín của trường.

Dịp này, Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non tặng quà tri ân lãnh đạo Trường, Khoa qua các thời kỳ; tổ chức khen thưởng các giảng viên có nhiều đóng góp cho Khoa giai đoạn 2020 - 2025 và sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Đồng thời, ra mắt Quỹ Hỗ trợ sinh viên do cựu sinh viên, học viên đóng góp.

Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Hồ Điểm

Lễ kỷ niệm là dấu mốc quan trọng, tạo động lực để Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn tới.