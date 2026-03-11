Tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho hơn 1.700 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

(GLO)- Sáng 11-3, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC và phòng tránh tai nạn thương tích cho hơn 1.700 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tham gia buổi tập huấn kỹ năng. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi tập huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh những kiến thức cơ bản về công tác PCCC; phân tích các nguyên nhân dễ dẫn đến cháy nổ trong sinh hoạt như chập điện, sử dụng thiết bị điện không an toàn, bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Đồng thời, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy nổ trong gia đình và trường học; kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, kỹ năng thoát nạn an toàn cũng như cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu.

Các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường còn được hướng dẫn thực hành một số kỹ năng cơ bản trong công tác PCCC.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thực hành kỹ năng dập tắt đám cháy. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, nhà trường cũng lồng ghép tuyên truyền về bảo đảm an toàn, trật tự tại các địa điểm công cộng; qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh, bảo đảm để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra an toàn, đúng quy định.