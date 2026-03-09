Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” tại xã Tuy Phước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÙY DUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 9-3, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Tuy Phước tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026.

Tham dự ngày hội có lãnh đạo Hội đồng Đội tỉnh, lãnh đạo địa phương, nhà trường cùng 300 học sinh Trường THCS Tuy Phước.

glo-ngay-hoi-1.jpg
Các em học sinh Trường THCS Tuy Phước tham gia đồng diễn.

Ngày hội được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi vui chơi, giao lưu, rèn luyện sức khỏe; đồng thời giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại chương trình, các em học sinh được tìm hiểu truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tham gia sinh hoạt chủ điểm “Vinh quang Quốc hội Việt Nam - Ngày hội bầu cử của toàn dân” thông qua hình thức hỏi đáp kiến thức về Đoàn, Hội và bầu cử. Bên cạnh đó, học sinh Trường THCS Tuy Phước còn đồng diễn bài hát “Hát vang trong kỷ nguyên mới” nhằm tạo không khí sôi nổi, đoàn kết.

glo-ngay-hoi-2.jpg
Tặng quà cho các em học sinh vượt khó học tốt.

Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh trao 15 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 26-1, tại Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Pleiku tổ chức tuyên truyền về ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.

Cô giáo Lê Thị Dung, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Cô giáo Lê Thị Dung: Tổng phụ trách Đội trách nhiệm, “thắp lửa” phong trào

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ sân chơi kỹ năng đến những việc làm sẻ chia, cô Lê Thị Dung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú) “thắp lửa” phong trào bằng cách làm gần gũi, thiết thực. Năm 2025, cô được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, một số trường THPT, đặc biệt là các trường chuyên, đã từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong dạy học các môn KHTN, góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh.

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ các phòng thực hành giáo dục STEM tại Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở ra không gian học tập hiện đại, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp học sinh làm chủ công nghệ.

"Bé yêu chú bộ đội"

"Bé yêu chú bộ đội"

60s Gia Lai

(GLO)- Dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động nhằm tri ân các lực lượng vũ trang đang bảo vệ đất nước. Trong đó có chương trình "Bé yêu chú bộ đội" tại Trường mầm non hoa Phong Lan, phường Pleiku.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, sinh động. Qua đó, trẻ được bồi dưỡng lòng yêu nước và sự trân trọng đối với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trường THPT Pleiku: Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 5-9-1975, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa phố núi Pleiku yên bình sau giải phóng, mở đầu cho một hành trình mới. Từ dấu mốc ấy, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Pleiku đã bền bỉ “gieo tri thức, gặt tương lai”, cùng vun đắp nên truyền thống vẻ vang trong suốt nửa thế kỷ.

Trường THPT chuyên Hùng Vương trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), Trường THPT chuyên Hùng Vương vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34 với chủ đề: “Tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ gìn truyền thống cách mạng của đất nước và gia đình”.

null