Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” tại xã Tuy Phước

(GLO)- Sáng 9-3, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Tuy Phước tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026.

Tham dự ngày hội có lãnh đạo Hội đồng Đội tỉnh, lãnh đạo địa phương, nhà trường cùng 300 học sinh Trường THCS Tuy Phước.

Các em học sinh Trường THCS Tuy Phước tham gia đồng diễn.

Ngày hội được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi vui chơi, giao lưu, rèn luyện sức khỏe; đồng thời giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại chương trình, các em học sinh được tìm hiểu truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tham gia sinh hoạt chủ điểm “Vinh quang Quốc hội Việt Nam - Ngày hội bầu cử của toàn dân” thông qua hình thức hỏi đáp kiến thức về Đoàn, Hội và bầu cử. Bên cạnh đó, học sinh Trường THCS Tuy Phước còn đồng diễn bài hát “Hát vang trong kỷ nguyên mới” nhằm tạo không khí sôi nổi, đoàn kết.

Tặng quà cho các em học sinh vượt khó học tốt.

Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh trao 15 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.