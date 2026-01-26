Trao thưởng cho học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, đội tuyển môn Tiếng Anh tỉnh Gia Lai đã xuất sắc đoạt 15 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 5 giải ba và 9 giải khuyến khích.
Dịp này, các đơn vị đã tặng 4 triệu đồng cho em Nguyễn Bảo Nguyên Khôi (Trường THPT chuyên Hùng Vương) - giải nhất; tặng cho 5 học sinh đạt giải ba mỗi em 1,4 triệu đồng; tặng cho 9 học sinh đoạt giải khuyến khích mỗi em 1 triệu đồng.
Hoạt động này nhằm tuyên dương các học sinh có thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 môn tiếng Anh; đồng thời lan tỏa phong trào dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.