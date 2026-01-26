Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trao thưởng cho học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-1, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh phối hợp cùng Trung tâm Ngoại ngữ Wise trao thưởng cho các học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 môn Tiếng Anh.

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, đội tuyển môn Tiếng Anh tỉnh Gia Lai đã xuất sắc đoạt 15 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 5 giải ba và 9 giải khuyến khích.

trao-thuong-cho-hoc-sinh-doat-giai-tai-ky-thu-chon-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-mon-tieng-anh.jpg
Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 môn Tiếng Anh nhận phần thưởng. Ảnh: Thanh Thảo

Dịp này, các đơn vị đã tặng 4 triệu đồng cho em Nguyễn Bảo Nguyên Khôi (Trường THPT chuyên Hùng Vương) - giải nhất; tặng cho 5 học sinh đạt giải ba mỗi em 1,4 triệu đồng; tặng cho 9 học sinh đoạt giải khuyến khích mỗi em 1 triệu đồng.

Hoạt động này nhằm tuyên dương các học sinh có thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 môn tiếng Anh; đồng thời lan tỏa phong trào dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ các phòng thực hành giáo dục STEM tại Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở ra không gian học tập hiện đại, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp học sinh làm chủ công nghệ.

"Bé yêu chú bộ đội"

"Bé yêu chú bộ đội"

Shorts Video

(GLO)- Dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động nhằm tri ân các lực lượng vũ trang đang bảo vệ đất nước. Trong đó có chương trình "Bé yêu chú bộ đội" tại Trường mầm non hoa Phong Lan, phường Pleiku.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, sinh động. Qua đó, trẻ được bồi dưỡng lòng yêu nước và sự trân trọng đối với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Mới đây, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai đã công nhận 100 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong ngành Giáo dục tỉnh năm học 2024-2025. Trong đó, nhiều sáng kiến dựa trên những trải nghiệm từ thực tế, tạo nên những cách làm cụ thể, đúc kết từ tâm huyết của giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

Hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 18-12, Trường Mầm non Hương Sen (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) tổ chức hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12).

Trường THPT chuyên Hùng Vương trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), Trường THPT chuyên Hùng Vương vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34 với chủ đề: “Tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ gìn truyền thống cách mạng của đất nước và gia đình”.

Đề nghị kiểm điểm giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh đánh nhau

Đề nghị kiểm điểm giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh đánh nhau ở Trường THCS Tôn Đức Thắng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chiều 2-12, bà Hoàng Thị Thao-Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo gửi các cơ quan liên quan đến vụ bạo lực học đường ở Trường THCS Tôn Đức Thắng. Trong đó, yêu cầu nhà trường tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm với giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1.

null