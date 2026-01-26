Trao thưởng cho học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh

(GLO)- Ngày 26-1, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh phối hợp cùng Trung tâm Ngoại ngữ Wise trao thưởng cho các học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 môn Tiếng Anh.

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, đội tuyển môn Tiếng Anh tỉnh Gia Lai đã xuất sắc đoạt 15 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 5 giải ba và 9 giải khuyến khích.

Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 môn Tiếng Anh nhận phần thưởng. Ảnh: Thanh Thảo

Dịp này, các đơn vị đã tặng 4 triệu đồng cho em Nguyễn Bảo Nguyên Khôi (Trường THPT chuyên Hùng Vương) - giải nhất; tặng cho 5 học sinh đạt giải ba mỗi em 1,4 triệu đồng; tặng cho 9 học sinh đoạt giải khuyến khích mỗi em 1 triệu đồng.

Hoạt động này nhằm tuyên dương các học sinh có thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 môn tiếng Anh; đồng thời lan tỏa phong trào dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.