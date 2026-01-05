Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) đoạt giải nhì Cuộc thi Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025

(GLO)- Chiều 5-1, tại TP. Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 và lễ trao giải Cuộc thi Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025 (Vietnam AI Contest Awards 2025). Chương trình do VLAB Innovation phối hợp với Báo điện tử VietNamNet phối hợp tổ chức.

Với chủ đề “Bản giao hưởng AI vì nhân loại”, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 nhấn mạnh sự hài hòa giữa khoa học - công nghệ, giá trị nhân văn và quản trị xã hội; qua đó khẳng định trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn là nền tảng phục vụ con người, hướng tới phát triển bền vững.

Trải qua quá trình đánh giá khắt khe của Hội đồng Giám khảo quốc tế, vượt qua hàng nghìn bài dự thi đến từ các trường THPT trên cả nước, nhóm học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã lọt vào vòng thuyết trình trực tiếp của Cuộc thi Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025.

Tại đây, nhóm đã tự tin trình bày ý tưởng trước Hội đồng Giám khảo gồm các giáo sư, chuyên gia công nghệ hàng đầu đến từ các tổ chức uy tín như Harvard, MIT, Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) và Viện Michael Dukakis (MDI). Sản phẩm của nhóm được đánh giá cao bởi bám sát thực tiễn, có tính ứng dụng cao và thể hiện rõ trách nhiệm xã hội.

Đại diện nhóm học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhận giải nhì tại lễ trao giải. Ảnh: ĐVCC

Kết quả chung cuộc, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được trao giải nhất; giải nhì thuộc về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai), gồm các học sinh lớp 12 Tin: Phùng Nguyễn Như Bách, Nguyễn Phạm Hoàng Lâm, Đỗ Việt Khánh, Nguyễn Lê Gia Huy và Trương Lê Gia Bảo.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho quyết tâm, khả năng vận dụng kiến thức của học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ cộng đồng.