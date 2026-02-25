Gia Lai triển khai nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cồng chiêng

(GLO)- Ngày 24-2, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh năm 2026.

Theo đó, năm 2026, UBND tỉnh triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Trong đó, tỉnh triển khai điều tra, khảo sát về cồng chiêng và người thực hành cồng chiêng; phục dựng nghi lễ, lễ hội có sử dụng cồng chiêng của các dân tộc Bahnar, H’rê; tổ chức các lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng cho người Bahnar, Jrai, Chăm, H’rê trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2026, tỉnh dự kiến phục dựng nghi lễ, lễ hội có sử dụng cồng chiêng của các dân tộc Bahnar, H’rê. Ảnh: Phương Vi

Cũng trong năm 2026, tỉnh sẽ tổ chức chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” vào các tối thứ 7 hằng tuần; trưng bày Không gian văn hóa cồng chiêng tại Bảo tàng; triển lãm về di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh. Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai dự tính sẽ tổ chức vào tháng 4-2026, Liên hoan cồng chiêng quốc tế tại tỉnh Gia Lai năm 2026 dự kiến diễn ra vào quý IV-2026.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai xây dựng chính sách hỗ trợ khôi phục Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai. Cụ thể, xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí cho các làng đồng bào dân tộc Bahnar, Jrai, Chăm và H’rê xây dựng nhà rông truyền thống, ưu tiên tập trung cho các địa điểm du lịch cộng đồng, mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng/công trình.

Tỉnh Gia Lai xác định xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí cho các làng đồng bào dân tộc Bahnar, Jrai, Chăm và H’rê xây dựng nhà rông truyền thống, ưu tiên tập trung cho các địa điểm du lịch cộng đồng. Ảnh: Phương Vi

Ngoài ra, trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng số lượng cồng chiêng, đề xuất nhu cầu sử dụng cồng chiêng, trang phục, trang sức truyền thống, nhạc cụ truyền thống, trang thiết bị liên quan tại địa phương, thực hiện hỗ trợ mua sắm cồng chiêng, trang phục, trang sức truyền thống, nhạc cụ truyền thống, trang thiết bị liên quan; tập trung ưu tiên cho các làng có tổ chức du lịch cộng đồng. Tỉnh cũng tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu, trình diễn cồng chiêng trong và ngoài nước, chính sách hỗ trợ nghệ nhân theo quy định.

Để phục vụ các hoạt động, tại khu vực phía Tây tỉnh, tỉnh khảo sát, thiết kế, lắp đặt sân khấu thực cảnh để tổ chức trình diễn cồng chiêng thường kỳ, gồm: sân khấu biểu diễn, mô hình nhà rông/nhà sàn, bến nước, cây nêu, bếp lửa, trang trí hoạt cảnh...