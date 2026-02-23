Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.

Theo cách riêng của họ. Không chỉ thay đổi định kiến “đánh chiêng là việc của đàn ông”, các đội cồng chiêng nữ còn trở thành những hạt nhân “truyền lửa” góp phần gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng.

1. Chiều muộn ở làng Leng (xã Tơ Tung), âm thanh cồng chiêng vang lên từ ngôi nhà của ông Đinh Chram (65 tuổi). 45 thành viên Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng nữ tập trung luyện bài mừng lúa mới. Người đánh chiêng, người chỉnh nhịp, ai nấy đều say sưa như quên hết thời gian.

Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung) tập luyện tại nhà ông Đinh Chram. Ảnh: Hồng Thương

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, ông Chram kể: CLB được UBND huyện Kbang (cũ) thành lập năm 2023 trên cơ sở kế thừa đội cồng chiêng nữ của làng hình thành từ chục năm trước. Đây chính là đội cồng chiêng nữ đầu tiên của tỉnh Gia Lai (cũ), từng tham gia nhiều lễ hội lớn và các sự kiện văn hóa quan trọng của huyện và tỉnh.

“Bây giờ, chị em đánh được nhiều bài chiêng như: Mừng lúa mới, Mừng chiến thắng, Mừng Đảng mừng Xuân, Nhớ ơn Bác Hồ… Nhưng cứ có thành viên mới, CLB luyện lại cho thuần thục” - ông Chram nói.

Ở tuổi 61, bà Đinh Thị Lênh vẫn đều đặn đến các buổi tập đánh cồng chiêng của CLB. Bà cười hiền: “Đánh chiêng vốn đã khó với đàn ông, phụ nữ càng khó gấp bội. Tay phải thật khỏe, nhịp phải thật chắc. Mình lớn tuổi rồi càng phải tập nhiều. Bỏ buổi tập nào là nhớ”.

Nâng niu từng chiếc chiêng như báu vật, chị Đinh Thị Khóp - Chủ nhiệm CLB - cho hay: Đội từng tham gia trình diễn ở nhiều lễ hội làng, biểu diễn phục vụ khách tham quan, các chương trình giao lưu văn hóa của huyện Kbang (cũ), Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018…

Từ khi thành lập CLB, phụ nữ làng Leng có cơ hội xuất hiện ở nhiều chương trình lớn hơn như “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, hay Festival Cồng chiêng Tây Nguyên 2023…

“Chúng tôi tự hào vì tiếng chiêng của phụ nữ mang hơi thở riêng. Càng được mời diễn, chị em càng có động lực để rèn luyện” - chị Khóp bộc bạch.

2. Cách làng Leng vài con dốc, làng Kgiang (xã Tơ Tung) mỗi buổi chiều lại ngân lên những nhịp chiêng trầm hùng của đội cồng chiêng nữ. Người dân ví tiếng chiêng của họ như tiếng thác đổ xuống lòng suối sâu - bền bỉ, mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm mại.

Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung) được biểu diễn tại nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gần 5 năm hoạt động, đội cồng chiêng nữ làng Kgiang đã quy tụ được 30 thành viên, hầu hết từ 40 đến gần 60 tuổi. Dưới sự hướng dẫn tận tình của 2 nghệ nhân Đinh Bi (70 tuổi) và Đinh Tuynh (65 tuổi), họ đều trở thành những tay chiêng vững vàng, góp phần làm mới đời sống văn hóa của làng.

Bà Đinh Thị Hiền - người trực tiếp vận động chị em tham gia đội cồng chiêng nữ - kể lại: Ngày đầu khó lắm. Chị em còn bận việc rẫy, việc nhà. Tôi phải vận động 3 em gái và con gái Đinh Thị Hái vào tập để làm gương. Cũng may được dân làng ủng hộ, cho mượn chiêng để luyện, nghệ nhân lớn tuổi thì sẵn sàng kèm từng người.

Năm 2024, đội được tỉnh hỗ trợ một bộ cồng chiêng, giúp việc luyện tập thuận tiện hơn. Ngoài biểu diễn trong các sự kiện văn hóa của địa phương, đội còn thường xuyên được mời diễn phục vụ du khách tại homestay A Ngưi (xã Tơ Tung).

“Vừa thêm thu nhập cho chị em, vừa có cơ hội quảng bá văn hóa cồng chiêng đến du khách, phụ nữ chúng tôi vui lắm!” - bà Hiền nói.

Ông Đinh Văn Nghiên - Bí thư Chi bộ làng Kgiang - cho biết: Làng hiện có 3 đội cồng chiêng nam, nữ và thiếu nhi. Đội nữ hoạt động mạnh nên lớp trẻ trong làng cũng được truyền cảm hứng. Đội thiếu nhi là minh chứng rõ nhất cho sự lan tỏa của hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng.

3. Từ lâu, phụ nữ Bahnar thường đảm nhận phần xoang, còn các bài chiêng lớn do đàn ông đánh. Nhưng ở thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn), phụ nữ đã bước vào “vị trí của đàn ông”, mang theo sự uyển chuyển, tinh tế để tạo nên sắc thái mới cho tiếng chiêng.

Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn) gồm 25 thành viên. Ảnh: Minh Nhật

Khi mặt trời vừa khuất sau núi, sân nhà rông thôn Suối Đá rộn ràng tiếng chiêng. 25 phụ nữ Bahnar trong váy áo thổ cẩm đứng thành vòng cung, miệt mài luyện bài chiêng mừng chiến thắng. Người già, trẻ nhỏ đứng quanh cổ vũ, tạo nên một khung cảnh rất đỗi thân thuộc của buôn làng vùng sơn cước.

CLB Cồng chiêng nữ thôn Suối Đá được thành lập tháng 6-2022, do chị Đinh Thị Thời - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn làm chủ nhiệm. Bà Đinh Thị Đanh (63 tuổi, người lớn tuổi nhất đội) chia sẻ: “Tôi biết đánh chiêng từ năm 20 tuổi. Giờ già rồi nhưng vẫn cố dạy lại cho lớp trẻ để có người kế cận”.

Hơn 40 năm cầm chiêng, tay bà vẫn chắc, nhịp vẫn chuẩn, tiếng chiêng vẫn vang như ngày đầu. Bà là nguồn cảm hứng lớn cho các thành viên CLB.

Một bộ chiêng có 12 chiếc chiêng và 1 trống, mỗi chiếc mang một âm sắc khác nhau. Để đánh ăn ý, đội phải tập hằng tuần. Người đánh trống, người đánh chiêng lớn, người đảm nhận chiêng nhỏ, người xoang… tất cả phải hòa vào nhau thành một chỉnh thể.

Nhiều gia đình có hai thế hệ cùng tham gia CLB cồng chiêng nữ. Đồng thời, Chi hội Phụ nữ thôn còn chủ động hướng dẫn thiếu nhi để hình thành lớp kế cận.

Chị Đinh Thị Xướt - Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Sơn - cho hay: “Toàn xã có 12 thôn thì thôn Suối Đá và thôn K6 đều đã có CLB cồng chiêng nữ. Từ khi thành lập CLB, phụ nữ có thêm niềm vui, tinh thần phấn chấn, hoạt động Hội thuận lợi và thu hút hơn.

Tiếng chiêng nữ ở Vĩnh Sơn là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự đổi mới của phụ nữ Bahnar, dám bước ra khỏi những giới hạn cũ để giữ gìn di sản theo cách của riêng mình”.