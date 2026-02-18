Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Đóa quỳnh nở muộn và dấu ấn bút pháp riêng

Trong số các nghệ sĩ thư pháp hoạt động nổi bật tại khu vực phía Nam hiện nay, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (TP Hồ Chí Minh) thường được nhắc đến như một “đóa quỳnh nở muộn” nhưng đầy cá tính.

Khởi đầu muộn so với nhiều đồng nghiệp, nhưng chính điều đó lại tạo nên một hành trình đặc biệt: lặng lẽ, bền bỉ và tỏa hương theo năm tháng.

Nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (người ngồi) giao lưu với các thành viên Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku. Ảnh: Sơn Ca

Ở Mỹ Lý Huỳnh, người ta dễ nhận thấy một sự tương phản thú vị ở vẻ ngoài nhỏ nhắn, dịu dàng, nữ tính, với nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, giàu nội lực và đầy cảm xúc. Trong mỗi lần trình diễn, đường bút của bà thi triển nhanh, nét gọn, chắc của người làm chủ kỹ thuật, vững vàng trong chiều sâu nội tâm.

Đặc điểm nổi bật trong các tác phẩm của Mỹ Lý Huỳnh là sự kết hợp hài hòa giữa thư và họa. Bố cục chủ đạo thường là một đại tự kết hợp lạc khoản.

Trong đó, mỗi đại tự được gửi gắm ý tứ rõ ràng, đóng vai trò như trục cảm xúc chính của tác phẩm. Chính cách tổ chức bố cục này tạo nên ấn tượng thị giác mạnh, đồng thời mở ra không gian suy tưởng cho người thưởng lãm tác phẩm thư pháp.

Nhiều người yêu thư pháp nhận xét, các tác phẩm của bà đạt được “tỷ lệ vàng” về bố cục, một sự hài hòa vừa đủ giữa chữ, khoảng trống và nhịp điệu thị giác, thể hiện độ chín của kỹ nghệ và trải nghiệm.

“Cuộc đời thứ hai” cùng thư pháp

Nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh nhớ lại: Khoảng năm 2000, khi quyết định nghỉ hưu sớm, tôi nghĩ mình cần học một nghề hoặc ít nhất là học một thứ gì đó để tiếp tục sống có ý nghĩa.

Cơ duyên đến từ một lần tôi xem triển lãm thư pháp “100 chữ mẹ”. Tại đây, tác phẩm thư pháp “Mẹ” của thầy Trần Văn Hải (Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc, như một sợi dây kết nối vô hình. Năm 2003, tôi tìm đến Quận 5 để theo học thư pháp, chính thức bước vào con đường gắn bó với bút lông, nghiên mực.

Nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (bên trái) tại sự kiện Triển lãm, giao lưu thư pháp Việt - Nhật 2025. Ảnh: NVCC

Bắt đầu học thư pháp khi tuổi đời không còn trẻ, không có lợi thế về thời gian, bà chọn con đường của sự cần mẫn và kỷ luật, mỗi ngày dành 4-5 tiếng đồng hồ để luyện chữ, chép thơ.

Đó không chỉ là quá trình rèn luyện kỹ thuật, mà còn là hành trình đối diện với chính mình, học cách kiên trì, nhẫn nại, chấp nhận những giới hạn và từng bước vượt qua chúng.

Theo thời gian, khi bút lực đủ độ chín, mỗi tác phẩm thư pháp của bà không chỉ là kết quả của kỹ thuật, mà còn là sự kết tinh của trải nghiệm sống.

Sự nghiêm túc và bền bỉ ấy đã mang lại những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật khi bà tổ chức Triển lãm cá nhân “Thư pháp Mỹ Lý” tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (năm 2013); tham gia Triển lãm chủ đề “Nghiên bút còn thơm” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội); là 1 trong 10 nghệ sĩ tham gia đồng diễn tại Triển lãm và Liên hoan Thư pháp Thăng Long - Hà Nội (năm 2021); tham gia Triển lãm, giao lưu thư pháp Việt - Nhật (năm 2025)…

“Nhờ thư pháp, tôi như có một cuộc đời thứ hai. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục tập luyện, chia sẻ và lan tỏa những giá trị tích cực của nghệ thuật thư pháp đến với mọi người” - bà chia sẻ.

Tinh thần chia sẻ ấy được bà duy trì một cách tự nhiên, bền bỉ. Suốt nhiều năm qua, bà chủ động giao lưu, trao đổi với người yêu thư pháp thông qua các nền tảng như: TikTok, Facebook, YouTube, cũng như trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm với những người tìm đến học hỏi từ nhiều địa phương, đặc biệt là người yêu thư pháp đến từ phố núi Pleiku.

Nghệ sĩ thư pháp Trần Ngọc Dũng - Chủ nhiệm CLB Thư pháp Pleiku - chia sẻ: "Mặc dù lớn tuổi nhưng bút pháp của cô Mỹ Lý Huỳnh rất mạnh mẽ, đầy uy lực. Bố cục tác phẩm chặt chẽ, đẹp, có thể nói là đạt tỷ lệ vàng. Đối với anh chị em yêu thư pháp ở Pleiku, cô luôn nhiệt tình, cởi mở chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là về chất liệu".

Thông qua những lần gặp gỡ, giao lưu, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh không chỉ truyền đạt kinh nghiệm của người đi trước, mà còn tiếp thêm động lực để những người yêu thư pháp CLB Thư pháp Pleiku kiên trì theo đuổi đam mê, hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ của bộ môn nghệ thuật này.

Những ngày cuối năm 2025, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh miệt mài tuyển chọn 100 tác phẩm thư pháp tiêu biểu để in sách, như một cách lưu giữ những dấu ấn cá nhân trên hành trình hơn 20 năm gắn bó với thư pháp, đồng thời là món quà ý nghĩa dành cho chính mình khi bước vào tuổi 72.

“Mỗi khi hoàn thành một tác phẩm thư pháp, tôi thường chụp hình đăng Facebook để chia sẻ với mọi người. Tôi mong rằng thư pháp có thể mang lại niềm vui, giúp mọi người giải tỏa áp lực, tìm thấy sự cân bằng về cảm xúc và tâm trí, như một lời động viên để kiên trì vượt qua khó khăn trong cuộc sống” - bà chia sẻ.