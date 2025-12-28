Chi hội Văn học Gia Lai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Chiều 27-12, tại hội trường Nhà khách Thắng Lợi (03 Trần Phú, phường Quy Nhơn), Chi hội Văn học (Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai) tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 83 hội viên.

Chi hội Văn học Gia Lai hiện có 150 hội viên. Trong thời gian qua, Chi hội đã làm tốt vai trò kết nối hội viên, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn như các buổi tọa đàm, giao lưu văn học, đêm thơ-nhạc, đi thực tế sáng tác, trại sáng tác văn học trẻ… Qua đó, góp phần động viên, tạo động lực để các hội viên tiếp tục có nhiều sáng tạo trên hành trình văn chương.

Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng (thứ 4 từ trái sang)-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Văn học nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Châu Khánh

Đặc biệt, từ tháng 10-2025, Tạp chí Văn nghệ Gia Lai bộ mới tiếp tục phát hành, là diễn đàn chính thức cho giới sáng tác, tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên công bố tác phẩm. Không những thế, nhiều hội viên còn tích cực tham gia và đạt được nhiều giải cao tại một số cuộc thi do các bộ, ngành tổ chức.

Cùng với đó, nhiều hội viên ra sách mới. Tính riêng từ sau khi sáp nhập tỉnh đến nay, đã có 21 hội viên xuất bản các đầu sách mới như: Ngô Thanh Vân, Nguyễn Đặng Thùy Trang, Vân Phi, Lê Vi Thủy, Nguyễn Thị Phụng, Lê Bá Duy…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi hội Văn học Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 với 7 thành viên, gồm các nhà thơ, nhà văn: Khổng Vĩnh An Vi, Trần Hà Nam, Lê Vi Thủy, Đào Thị An Duyên, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Văn Phi, Khổng Trường Chiến. Nhà thơ Khổng Vĩnh An Vi được bầu làm Chi hội trưởng.

Đại hội cũng đã bầu 67 đại biểu chính thức và 10 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Dịp này, Chi hội Văn học xem xét đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh kết nạp 3 hội viên mới, gồm: Nguyễn Xuân Sang, Chu Thị Phương Thảo và Thái Dương Nương.