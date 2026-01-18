Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

1. Những ngày này, nhà điêu khắc Nguyễn Nam cùng cộng sự đang trong quá trình hoàn thiện bộ 3 bức tượng ngựa bằng xi măng cốt thép, tượng trưng cho một gia đình sum vầy. Ấn tượng nhất là chú ngựa đực đang tung vó đầy dũng khí.

Anh cho biết, chú ngựa này cao chừng 2,3 m, các chú ngựa còn lại nhỏ hơn về kích cỡ, thời gian thi công một tháng. Mỗi tác phẩm đều mang dáng vẻ hết sức chân thực, sống động nhờ chú trọng về chi tiết giải phẫu. Sơn giả đồng cũng sẽ được sử dụng làm nổi bật các khối cơ bắp, đồng thời tạo sức hút nghệ thuật riêng.

Nhà điêu khắc Nguyễn Nam (bìa phải) cùng cộng sự đang hoàn thiện một tác phẩm lấy cảm hứng từ linh vật của năm. Ảnh: Lam Nguyên

Nguyễn Nam chia sẻ, anh không thường xuyên sáng tạo về linh vật của năm, song năm nay các tác phẩm trên ra đời là bởi lý do cá nhân, cả anh và vợ đều tuổi Ngọ.

“Tác phẩm gửi gắm mong ước của tôi về sự bình an và bứt phá trong năm mới. Tôi cũng dự định sau này mở một không gian cà phê hoặc ẩm thực, và các tác phẩm này là sự chuẩn bị dần để khi đó trang trí cho quán” - Nam bộc bạch.

Thay vì tạo tác những chú ngựa trong tư thế phi mã, nhà điêu khắc Triệu Tiến Dũng lại bắt tay thực hiện tượng hai chú ngựa đang thong dong, nhẩn nha gặm cỏ. “Tôi làm chúng chỉ để “thả” ra vườn chơi, nên muốn tạo hình sao cho trông thật thư thái, tự tại chứ không hối hả” - anh nói.

Ban đầu, tác giả dự định tạo hình ngựa mẹ và ngựa con bằng xi măng cốt thép. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, anh đổi ý tưởng sang làm cặp song mã với mong muốn về cuộc sống có đôi, trọn vẹn và đầm ấm.

Những chú ngựa thong dong trong sân vườn của nhà điêu khắc Triệu Tiến Dũng. Ảnh: Lam Nguyên

Có lợi thế sân vườn rộng rãi, Triệu Tiến Dũng “thả” 2 chú ngựa có chiều cao từ 1,6 m đến gần 2 m vào cùng không gian với bầy hươu nai đã hoàn thiện trước đó để chúng vô tư “vui đùa” trên bãi cỏ, bên giàn hoa giấy. Vốn tính chu đáo, anh còn chuẩn bị sẵn chiếc ghế thang nhỏ để trẻ em trong xóm trèo lên chụp hình dịp Tết.

Tác phẩm “Thì thầm” của họa sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: NVCC

2. Khi vừa trình làng một số tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ linh vật ngựa, họa sĩ Nguyễn Văn Chung - Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai liền nhận được nhiều lời tán thưởng từ bạn bè, đồng nghiệp.

Trong khi Khoảng lặng (chất liệu tổng hợp, khổ 60x80 cm) là chút tự sự đậm chất trữ tình của cô gái tuổi Ngọ thì tác phẩm Thì thầm (chất liệu acrylic, khổ 70x70 cm) kể câu chuyện đôi lứa hết sức lãng mạn với hình tượng hai chú ngựa trên một thảm hoa.

Họa sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, ngựa là loài có phẩm chất mạnh mẽ, bền bỉ song cũng rất tình cảm, và anh chọn phác họa ở khía cạnh mềm mại trước tiên. Dù vậy, với sự “đa mang”, anh vẫn đang hoàn thiện một bức khác khá ấn tượng ghi lại cảnh tung vó đường trường của một cặp song mã.

Trong khi đó, ngắm tranh ngựa của họa sĩ Lê Nguyễn Thảo My, người xem lập tức bị chinh phục bởi nét nữ tính đậm đầy trong hình tượng những chú ngựa mang màu sắc dân gian khó lẫn.

Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, chị đã thực hiện ba bức tranh bằng chất liệu acrylic với các tông màu vừa rực rỡ vừa bình yên, lồng ghép vào đó những chi tiết mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên như thổ cẩm và hoa lau.

Những chú ngựa vừa mang màu sắc dân gian, vừa đan cài một số nét văn hóa Tây Nguyên trong tranh của họa sĩ Lê Nguyễn Thảo My. Ảnh: NVCC

Thảo My trò chuyện: Xuất phát từ lời gợi ý đáng yêu của con gái nhỏ tuổi Ngọ, chị đã biến loài vật này thành biểu trưng cho tình cảm gia đình và hạnh phúc.

Các chú ngựa trong Lời tỏ tình của mùa xuân (khổ 100x100 cm), Ngựa ô thương nhớ (khổ 80x100 cm) đều quấn quýt bên nhau, quấn quýt với hoa đào và mùa xuân hiện hữu. Riêng bức Sắc xuân (60x80 cm) chỉ có một cô ngựa cái, song cành hồng mà cô đang quyến luyến đã bày ra viễn cảnh của tương lai đẹp đẽ.

“Thông qua các tác phẩm, tôi gửi gắm mong cầu một năm mới hạnh phúc, “mã đáo thành công”.

Thật vui vì sự hưởng ứng của các nghệ sĩ trước chủ đề linh vật của năm nay đã tạo nên bầu không khí nghệ thuật sôi nổi và đầy màu sắc mùa xuân” - Thảo My nhận định.