Gia Lai có 2 tác phẩm đạt giải cuộc thi Sống đẹp lần V

(GLO)- Ngày 18-12, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Sống đẹp lần V với chủ đề “Sự diệu kỳ của lòng nhân ái”. Tham gia cuộc thi này, Gia Lai có 2 tác phẩm đạt giải.

Đó là tác phẩm Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm của tác giả Trúc Phùng (giải khuyến khích hạng mục album ảnh) và tác phẩm “Bác sĩ” trong lòng dân của tác giả Đào An Duyên (hạng mục nhân vật truyền cảm hứng). Cả hai tác giả đều là hội viên Chi hội Văn học của Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai.

tac-gia-truc-phung-va-dap-an-duyen-tai-le-trao-giai-cuoc-thi.jpg
Tác giả Trúc Phùng (bìa trái) và tác giả Đào An Duyên tại lễ trao giải cuộc thi Sống đẹp lần V (ảnh NVCC).

Tác phẩm Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm của tác giả Trúc Phùng là phóng sự ảnh mô tả hành trình gieo mầm xanh trên đỉnh núi Chư Nâm của vợ chồng anh Đinh Việt Thanh-chị Phan Thị Thúy Phượng ở phố núi Pleiku. Hành trình ấy đã khơi dậy trong lòng họ một niềm tin mãnh liệt khi gieo từng mầm xanh để có khu rừng hạnh phúc.

Trong khi đó, tác phẩm “Bác sĩ” trong lòng dân của tác giả Đào An Duyên viết về hành trình thiện nguyện của ông Lê Quốc Trung (SN 1975, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) suốt gần 20 năm qua. Dù không học qua trường lớp về y tế nhưng ông Lê Quốc Trung vẫn dành thời gian đến các làng vùng sâu vùng xa của tỉnh Gia Lai để thăm khám, hỗ trợ những người bị bệnh phong như một bác sĩ lành nghề.

Được biết, cuộc thi Sống đẹp lần V với chủ đề “Sự diệu kỳ của lòng nhân ái” được phát động từ ngày 16-4-2025 đến 16-10-2025. Sau 6 tháng, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận gần 700 tác phẩm của các tác giả trên cả nước gửi về tham dự. Tác phẩm dự thi ở các hạng mục: phóng sự, ký sự, ghi chép, truyện ngắn và album ảnh.

Theo thống kê của Ban tổ chức, tổng số bài dự thi đã đăng trên Thanh Niên Online và báo in là 246 tác phẩm. Sau vòng tuyển chọn sơ khảo, có 26 truyện ngắn, 40 phóng sự, 29 tác phẩm ảnh lọt vào vòng chung khảo.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 27 giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải ở các hạng mục: phóng sự, ký sự, ghi chép, truyện ngắn và album ảnh. Trong đó có 3 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 14 giải khuyến khích. Cùng với đó, Ban tổ chức đã trao giải cho các hạng mục: Bài viết được yêu thích nhất, Bài viết xuất sắc về môi trường, Nhân vật truyền cảm hứng (5 nhân vật).

Dịp này, Báo Thanh Niên ra mắt tập sách Sự diệu kỳ của lòng nhân ái, tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo của cuộc thi Sống đẹp lần V.

