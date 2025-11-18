Triển lãm nghệ thuật tại Bảo tàng Pleiku: Giao hòa đại ngàn - phố thị

(GLO)- Diễn ra từ ngày 15 đến 25-11, triển lãm nghệ thuật “Giao hòa” tại Bảo tàng Pleiku là cuộc “gặp gỡ” đầu tiên giữa nghệ sĩ 2 địa phương Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh trong một sân chơi hấp dẫn.

Sự kiện do Hội Văn học-Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Bảo tàng Pleiku thực hiện, với 80 tác phẩm (45 tác phẩm điêu khắc, 35 tác phẩm hội họa) tham gia.

Các tác phẩm hội họa tại triển lãm “Giao hòa” thu hút sự quan tâm của những người yêu nghệ thuật. Ảnh: Phương Duyên

Nói về cơ duyên của cuộc “gặp gỡ” này, NSƯT Đặng Công Hưng cho biết: Cũng vào thời điểm này của năm trước, Hội VHNT Gia Lai vinh dự đón đoàn công tác của Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đến thực tế sáng tác tại Pleiku, do GS.TS, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội dẫn đầu, cùng hơn 40 họa sĩ và nhà điêu khắc. Ông Tiên gửi lại một lời hứa: Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh sẽ trở lại Gia Lai với những tác phẩm mới để cùng tham gia một triển lãm chung. Và triển lãm nghệ thuật “Giao hòa” là minh chứng cho lời hứa ấy.

Theo GS.TS, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, đất và người Gia Lai luôn là nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào đối với các họa sĩ, nhà điêu khắc ở TP Hồ Chí Minh. “Sau chuyến thực tế tại Gia Lai năm 2024, chúng tôi mong muốn kết nối anh em nghệ sĩ 2 vùng đất để cùng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau”-ông chia sẻ.

Triển lãm “Giao hòa” gồm 2 phần nội dung: Hội họa từ đại ngàn đến phố thị; Điêu khắc kết nối sáng tạo, lan tỏa bản sắc. Mỗi tác phẩm thấm đẫm hơi thở của vùng đất nơi người nghệ sĩ trưởng thành. Nếu như các nghệ sĩ Gia Lai chủ yếu thiên về xúc cảm cao nguyên thì nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh có “biên độ” sáng tác rộng hơn, song phần đa vẫn là cảm hứng đô thị.

Đúng như tinh thần giao hòa xuyên suốt sự kiện, không có khoảng cách nào giữa núi rừng và thành thị mà chỉ có những câu chuyện chân thực được kể bằng màu sắc, hình khối. Ở mảng hội họa, thẳm xanh đại ngàn hiện lên nồng ấm với Sơn nữ (Lê Hùng); Những gương mặt ngày hội, Nồng men (Hồ Thị Xuân Thu); Lời ru của rừng (Nguyễn Văn Chung); Atâu (Siu Quý)… Người xem cũng khó mà bước nhanh khi nhìn ngắm các tác phẩm phập phồng nhịp thở của phố, rất đậm chất đương đại như: Nhà ven sông (Dương Sen); Vội (Trần Trọng Đạt); Chiều buông (Hồng Loan); Bên dòng ký ức (Trần Văn Nam)…

Trong khi đó, tác phẩm điêu khắc cũng phô diễn vẻ đẹp của ngôn ngữ hình khối thông qua các chất liệu nhôm hàn, gỗ, đá mài, sắt, đồng, composite… Người thưởng lãm được mãn nhãn với các tác phẩm: Giai điệu Tây Nguyên (Nguyễn Xuân Tiên); Làng trong phố (Nguyễn Vinh); Lệ rừng (Triệu Tiến Dũng); Nét Tây Nguyên (Nguyễn Nam)…

Triển lãm còn truyền gửi những giá trị nhân sinh sâu sắc để cùng ngẫm ngợi, nhất là khi con người đang đối mặt với những biến động lớn từ môi trường tự nhiên và thời đại số thông qua các tác phẩm như: Vượt bão, Hạt mầm (Liêu Xuân Kim); Công kênh tình cha, Gia đình (Lê Lang Biên); Bóng sa mạc (Trần Việt Hà); Chiết, Vùng vẫy (Lê Trọng Nghĩa); Mã hóa cảm xúc (Nguyễn Điền Thảo)…

Nhiều tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại triển lãm “Giao hòa”. Ảnh: Phương Duyên

Từ sân chơi nghệ thuật quy mô này, các nghệ sĩ của 2 vùng đất đã cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ sự “truyền lửa” lẫn nhau. Họa sĩ Võ Văn Tiếng-Hội viên Hội VHNT Gia Lai, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, bày tỏ niềm vui khi tham gia triển lãm cùng các tên tuổi của mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Anh cho hay: “Tôi được học hỏi rất nhiều qua cuộc triển lãm này, từ khai thác đề tài đến chất liệu, kỹ thuật. Một số nghệ sĩ khai thác những chất liệu khá mới như in nhôm. Cũng có những chất liệu quen thuộc như acrylic, sơn dầu nhưng được các họa sĩ TP. Hồ Chí Minh thể hiện bằng kỹ thuật rất khác, đáng học hỏi”.

Với họa sĩ Siu Quý-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, lần trở lại Pleiku dịp này cũng chính là về nhà, bởi từ đây anh được sinh ra, lớn lên.

“Đối với tôi, đó là một cảm xúc rất mạnh. Triển lãm này cho tôi cảm giác mình hoàn toàn mới, mọi sự đều tinh khôi. Tôi ấp ủ dự định sẽ chuyển hướng sáng tác từ cảm hứng đô thị quay về cảm hứng Tây Nguyên một lần nữa. Vì vậy, tôi sẽ lên kế hoạch về Gia Lai một thời gian. Muốn vẽ Tây Nguyên, không thể ngồi ở phố mà vẽ được”-họa sĩ Siu Quý chia sẻ.

Nhiều đối tượng người xem triển lãm cũng đã có những cảm thụ thị giác mới mẻ. Chị Nguyễn Thị An (thôn 3, xã Biển Hồ) cảm nhận: “Ở mảng hội họa, bên cạnh nét bản sắc Tây Nguyên, người xem không khỏi thích thú trước sự góp mặt của những chủ đề, phong cách đa dạng. Tôi cũng đặc biệt thích các tác phẩm điêu khắc. Pleiku đã có vườn tượng nghệ thuật ngoài trời ở khu vực bờ kè suối Hội Phú nhưng tôi vẫn mong ước có thêm những tác phẩm đẹp trưng bày ở những khu vực khác”.