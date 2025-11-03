Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giới thiệu trên 200 tác phẩm từ Trại sáng tác Văn học nghệ thuật tại Gia Lai

LAM NGUYÊN
(GLO)- Sáng 3-11, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật năm 2025 tại tỉnh Gia Lai đã bế mạc sau 7 ngày thực tế sáng tác.

Chương trình do Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức. Tham gia Trại sáng tác có 28 văn nghệ sĩ các chuyên ngành Văn học, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Sân khấu… thuộc các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đà Nẵng.

2deb6c9533cbbf95e6da.jpg
Quang cảnh lễ bế mạc trại sáng tác. Ảnh: Lam Nguyên

Kết thúc trại, các trại viên đã hoàn thành và giới thiệu trên 200 tác phẩm văn học nghệ thuật được sáng tác, sửa chữa, hoàn thành ở trại. Trong số đó, tác phẩm chuyên ngành Văn học chiếm số lượng nhiều nhất với 70 tác phẩm thuộc các thể loại: thơ, truyện ngắn, ký...

Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật từ trại sáng tác này đã cho thấy cảm xúc chân thành, góc nhìn mới mẻ và sự nghiêm túc trong lao động sáng tạo, qua đó khẳng định tình yêu quê hương, đất nước, con người.

9f46a07e06218a7fd330.jpg
Các đại biểu thưởng lãm một số tác phẩm nhiếp ảnh được trưng bày tại buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu bế mạc, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai kỳ vọng: “Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật tại tỉnh Gia Lai năm 2025 đã khép lại, nhưng dư âm và cảm xúc của những ngày sáng tạo, sẻ chia, trải nghiệm vẫn sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi văn nghệ sĩ.

Chúng ta tin tưởng rằng những tác phẩm ra đời từ trại sáng tác lần này sẽ tiếp tục được hoàn thiện, công bố, và lan tỏa đến công chúng, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng nền văn học-nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

