Gia Lai có 2 tác giả đạt giải thưởng mỹ thuật năm 2025

LAM NGUYÊN
(GLO) - Ngày 5-1, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai cho biết, Chi hội có 2 tác giả vừa đạt giải thưởng về mỹ thuật năm 2025.

Theo đó, họa sĩ Nguyễn Văn Chung đạt giải khuyến khích của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam với tác phẩm Lệ rừng (chất liệu khắc gỗ).

Nhà điêu khắc Nguyễn Nam cũng đạt giải khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam với tác phẩm Nét Tây Nguyên 2 (chất liệu gỗ).

anh-1.jpg
Tác phẩm "Lệ rừng" (họa sĩ Nguyễn Văn Chung)
anh-2.jpg
Tác phẩm "Nét Tây Nguyên 2" (nhà điêu khắc Nguyễn Nam)

Lấy Tây Nguyên làm cảm hứng chủ đạo, Lệ rừng là lời cảnh tỉnh đầy khắc khoải về tình trạng mất rừng. Trong khi đó, Nét Tây Nguyên 2 là “tổ hợp” các trạng thái cảm xúc của con người trong đời sống thông qua các cột gỗ điêu khắc những chiếc mặt nạ Tây Nguyên đầy bản sắc.

