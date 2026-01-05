Gia Lai có 2 tác giả đạt giải thưởng mỹ thuật năm 2025

Theo đó, họa sĩ Nguyễn Văn Chung đạt giải khuyến khích của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam với tác phẩm Lệ rừng (chất liệu khắc gỗ).
Nhà điêu khắc Nguyễn Nam cũng đạt giải khuyến khích - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam với tác phẩm Nét Tây Nguyên 2 (chất liệu gỗ).
Lấy Tây Nguyên làm cảm hứng chủ đạo, Lệ rừng là lời cảnh tỉnh đầy khắc khoải về tình trạng mất rừng. Trong khi đó, Nét Tây Nguyên 2 là “tổ hợp” các trạng thái cảm xúc của con người trong đời sống thông qua các cột gỗ điêu khắc những chiếc mặt nạ Tây Nguyên đầy bản sắc.