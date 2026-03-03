Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

MINH NHẬT MINH NHẬT

(GLO)- Tối 2-3, tại Khu di tích tháp Đôi (phường Quy Nhơn), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề “Xuân giao hòa” chào mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, Chi hội Múa Gia Lai và các CLB nghệ thuật cùng đông đảo khán giả.

mot-tiet-muc-ngam-tho-tai-chuong-trinh-nghe-thuat-anh-mn.jpg
Một tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: M.N

Chương trình giới thiệu nhiều tác phẩm thơ tiêu biểu như: Ngựa qua từng chuyến (tác giả Yến Lan), Mùng ba Tết ngồi và ước… (tác giả Văn Công Hùng), Bóng quê nhà (tác giả Mai Thìn), Người giữ lửa trong mưa (tác giả Lệ Thu), Những sớm mai (tác giả Hoàng Thanh Hương), Trong đêm đen ngọn đèn sưởi ấm (tác giả Nhiên Đăng), Niệm lành (tác giả Ngô Thanh Vân), Về Hầm Hô (tác giả Bùi Thị Xuân Mai), Phiên gác trẻ (tác giả Lữ Hồng)…

Chương trình còn đan xen nhiều tiết mục hát, múa đặc sắc như: “Vũ khúc đêm trăng”, “Gia Lai rực rỡ về miền di sản”, “Mừng xuân quê hương”… góp phần tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn cho chương trình.

tiet-muc-mua-vu-khuc-dem-trang-tai-chuong-trinh-nghe-thuat-an-mn.jpg
Tiết mục múa “Vũ khúc đêm trăng” tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: M.N

Với chủ đề “Xuân giao hòa”, chương trình nghệ thuật không chỉ tôn vinh giá trị thơ ca truyền thống và đương đại mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, con người Gia Lai trong nhịp sống mới, tạo không gian thưởng thức nghệ thuật đầy ý nghĩa.

Được biết, tối 3-3, chương trình nghệ thuật đêm thơ Nguyên tiêu tiếp tục được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

