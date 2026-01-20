Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Ra mắt 2 ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Znews, NXB Công thương)

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học xã hội đã cho ra mắt 2 ấn phẩm mới.

Theo đó, 2 tác phẩm gồm: “Khoa học xã hội và nhân văn với sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới” và “Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tình hình mới”.

hai-an-pham-chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang.jpg
2 ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: NXB và Tạp chí Khoa học Xã hội

Cuốn sách “Khoa học xã hội và nhân văn với sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới” được biên soạn trên cơ sở kết quả của Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Công trình đã làm nổi bật vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn trong việc cung cấp cơ sở lý luận, luận cứ khoa học và thực tiễn để khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới; đồng thời, nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong khi đó, cuốn sách “Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tình hình mới” là kết quả của đề tài cấp bộ cùng tên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao cho Viện Triết học chủ trì.

Nội dung sách tập trung đi sâu luận giải những vấn đề về giá trị khoa học, cách mạng và nhân văn bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Trước bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, sự tác động đa chiều của kinh tế thị trường và sự gia tăng các hoạt động chống phá trên không gian mạng, cuốn sách cung cấp những lập luận chặt chẽ, thuyết phục, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin chính trị, đấu tranh ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc ra mắt 2 cuốn sách này còn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam kiên định về lý tưởng, vững vàng về bản lĩnh, chủ động đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Đây cũng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và những người làm công tác tuyên truyền, giáo dục.

Đồng thời, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng sự đồng thuận xã hội, hun đúc niềm tin và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ra mắt “Sách Tết Bính Ngọ 2026”

Ra mắt “Sách Tết Bính Ngọ 2026”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Dự án Sách Tết bước sang năm thứ 8 với “Sách Tết Bính Ngọc 2026” vừa chính thức ra mắt. Ấn phẩm gồm 5 phần do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn: Khúc dạo đầu của mùa xuân, Văn, Thơ, Nhạc, Họa, như một dòng chảy cảm xúc liền mạch.

Những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống

Những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Bông trang đỏ” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2025) gồm 13 truyện ngắn tâm đắc nhất được Nguyễn Đặng Thùy Trang chọn in tập trong những sáng tác từ năm 2019 đến nay. Tập truyện ngắn là những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống cùng thông điệp ý nghĩa mà tác giả muốn gửi tới bạn đọc.

"Ngày nắng vẹn nguyên"

"Ngày nắng vẹn nguyên"

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Với cuốn sách thứ 6 mang tên “Ngày nắng vẹn nguyên” vừa được xuất bản, tác giả Lê Thị Kim Sơn một lần nữa gửi gắm một góc cạnh khác của chính mình tới cho độc giả. 

Danh mục kênh chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

Danh mục kênh chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 17/2025/TT-BVHTTDL quy định về danh mục kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương.

Ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa

Ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Suối nguồn Pleiku” là tập kỷ yếu do Ban liên lạc cựu học sinh liên trường trung học Pleiku trước năm 1975 thực hiện, tập hợp những bài viết xúc động về bạn cũ trường xưa. Qua từng trang viết, những ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa cũng được nhắc nhớ, trong lắng sâu xúc cảm.

Văn chương Việt trong vòng xoáy AI

Văn chương Việt trong vòng xoáy AI

Văn học - Nghệ thuật

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đưa văn chương và người đọc vào thời khắc chuyển mình chưa từng có. Nó có thể được xem là công cụ hỗ trợ người viết, cũng gợi mở vô số thách thức cùng các áp lực mới cần đối mặt.

Băng Châu và dấu ấn trở lại

Băng Châu và dấu ấn trở lại

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025, vai bà Hồng trong vở ca kịch bài chòi "Dòng sông kể chuyện" đã mang về tấm huy chương vàng cho Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Huỳnh Thị Kim Châu (nghệ danh Băng Châu). 

null