Ra mắt 2 ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học xã hội đã cho ra mắt 2 ấn phẩm mới.

Theo đó, 2 tác phẩm gồm: “Khoa học xã hội và nhân văn với sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới” và “Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tình hình mới”.

2 ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: NXB và Tạp chí Khoa học Xã hội

Cuốn sách “Khoa học xã hội và nhân văn với sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới” được biên soạn trên cơ sở kết quả của Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Công trình đã làm nổi bật vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn trong việc cung cấp cơ sở lý luận, luận cứ khoa học và thực tiễn để khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới; đồng thời, nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong khi đó, cuốn sách “Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tình hình mới” là kết quả của đề tài cấp bộ cùng tên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao cho Viện Triết học chủ trì.

Nội dung sách tập trung đi sâu luận giải những vấn đề về giá trị khoa học, cách mạng và nhân văn bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Trước bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, sự tác động đa chiều của kinh tế thị trường và sự gia tăng các hoạt động chống phá trên không gian mạng, cuốn sách cung cấp những lập luận chặt chẽ, thuyết phục, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin chính trị, đấu tranh ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc ra mắt 2 cuốn sách này còn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam kiên định về lý tưởng, vững vàng về bản lĩnh, chủ động đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Đây cũng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và những người làm công tác tuyên truyền, giáo dục.

Đồng thời, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng sự đồng thuận xã hội, hun đúc niềm tin và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.