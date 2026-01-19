Tuổi trẻ Gia Lai chào cờ mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Sáng 19-1, 100% tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt tổ chức lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn viên, thanh niên chào cờ tại Khu di tích văn hóa-lịch sử Nhà lao Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca và Đoàn ca. Sau lễ chào cờ, đoàn viên, thanh niên xem phim tư liệu tuyên truyền về Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời tham gia sinh hoạt chính trị hướng về Đại hội.

Cùng với hoạt động chào cờ, tuổi trẻ Gia Lai còn tham gia, hưởng ứng trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV”, chụp ảnh với cờ Đảng, cờ Tổ quốc; tổ chức hành trình đến với các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và đất nước; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và đăng tải lên mạng xã hội.

Đoàn viên, thanh niên cũng gửi thông điệp chúc mừng Đại hội thông qua fanpage Cổng Thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

Sau lễ chào cờ, đoàn viên Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai dâng hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công. Ảnh: Phương Linh

Chuỗi hoạt động được tổ chức theo định hướng của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là chuỗi hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 tại Thủ đô Hà Nội.

Lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: ĐVCC

Đoàn viên, thanh niên các xã, phường phía Tây xem phim tư liệu tuyên truyền về Đảng. Ảnh: Phương Dung

Đoàn viên Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tham gia lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Minh Nhật