Tuổi trẻ Gia Lai chào cờ mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Sáng 19-1, 100% tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt tổ chức lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

doan-vien-thanh-nien-chao-co-tai-khu-di-tich-van-hoa-lich-su-nha-lao-pleiku.jpg
Đoàn viên, thanh niên chào cờ tại Khu di tích văn hóa-lịch sử Nhà lao Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca và Đoàn ca. Sau lễ chào cờ, đoàn viên, thanh niên xem phim tư liệu tuyên truyền về Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời tham gia sinh hoạt chính trị hướng về Đại hội.

Cùng với hoạt động chào cờ, tuổi trẻ Gia Lai còn tham gia, hưởng ứng trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV”, chụp ảnh với cờ Đảng, cờ Tổ quốc; tổ chức hành trình đến với các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và đất nước; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và đăng tải lên mạng xã hội.

Đoàn viên, thanh niên cũng gửi thông điệp chúc mừng Đại hội thông qua fanpage Cổng Thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

cbc93e86fc34736a2a25.jpg
Sau lễ chào cờ, đoàn viên Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai dâng hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công. Ảnh: Phương Linh

Chuỗi hoạt động được tổ chức theo định hướng của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là chuỗi hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 tại Thủ đô Hà Nội.

005ad78af63879662029.jpg
Lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: ĐVCC
dvtn-xem-phim-tu-lieu-tuyen-truyen-ve-dang.jpg
Đoàn viên, thanh niên các xã, phường phía Tây xem phim tư liệu tuyên truyền về Đảng. Ảnh: Phương Dung
75069e35f5877ad92396.jpg
Đoàn viên Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tham gia lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Minh Nhật
f9971e653ed7b189e8c6.jpg
Học sinh tham gia lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: ĐVCC
Gia Lai rợp sắc cờ hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Gia Lai rợp sắc cờ hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Bản tin có nội dung sau: Gia Lai rợp sắc cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng; Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Sân golf Đak Đoa; Xã Ia Hiao khánh thành 2 tuyến đường "ý Đảng-lòng dân"; Tổng giá trị hoạt động Chữ thập đỏ của tỉnh Gia Lai đạt 172,53 tỷ đồng...

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 30 "Sinh viên 5 tốt", 4 "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Gia Lai: Tuyên dương 30 "Sinh viên 5 tốt", 4 "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 8-1, Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được khen thưởng.

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1) và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương các danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

E-magazine Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

Emagazine

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), trong hai ngày 27-12 và 28-12, Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đã mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, đầy hào hứng...

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.